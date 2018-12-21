徐云菁 ‧ 自由 什么是自由呢？自由其实不在空间的大小，更不在毫无限制的放任；自由是有一定的约束，有一定的责任，不能超越界限而干扰或危害别人，也不侵犯他人的权利。

我家的小狗应该从来没有想到，篱笆倒了竟然会让它突然失去原本应有的自由吧！

广告

房屋周边的沟渠因长年累月受到日晒及雨水侵蚀而渐渐有了裂缝，加上沟渠水渗入缝隙里，沟渠旁围墙四周的泥土被冲蚀而坍塌了，最终连沿着围墙而建在上面的篱笆也跟着沦陷。原本有篱笆的房屋除了为自己设定一个私人的空间与范围以外，也示意闲人莫进，在心理上多多少少觉得是安全的，虽然篱笆并没有很坚固。如今，为了重建沟渠和围墙，篱笆需要暂时被拆除。当篱笆一拆除，我竟然有一种觉得脸上的面纱被揭开的感觉，总觉得路过的人都可以看清我在家里的一举一动，尤其是到了夜晚，我处在灯火通明的屋里，外头一片漆黑的时候，更害怕有人随意进出，而无所防备，总是觉得有些不安。

不 侵 犯 他 人 的 权 利

然而，为了这件事感到最不开心的应该是我家的小狗了。原本没有了篱笆，它只要跨过泥堆，纵身一跳便能越过沟渠去到“外面的世界”，就因为担心它会有这样的举动，我只好将它绑起来。不让它出去是害怕它走出马路被汽车或摩哆撞伤，又怕它和外面的野狗打架，也担心它咬伤路人，更怕它迷路而不会回家。第一天，它还挺合作的，乖乖让我绑着，到了吃饭的时间我便带它到屋旁额外建盖的小房子给它喂食，也定时带它到外头大小解。第二天也一样。可是到了第三天，它开始反抗，当要绑着它的时候，它极力挣扎不肯就范。最后，我用了一些蛮力，才能将它绑好。

失去了原本的自由，它不再活泼，一副病恹恹的样子，感觉好像受了很大的委屈，还长时间把头伸进车子底下，叫它也不理睬我。真的感觉到它不开心的样子，所以我决定放开它。果然，重获自由以后，它先在屋子四周来回奔跑了几次，然后就往这儿嗅一嗅，那儿闻一闻的，这是狗儿确定自己领土的动作，之后马上变得精神奕奕了。很快的，它走到屋旁，看着不再有篱笆隔着的马路停顿良久若有所思。我见了，马上用阻吓的语气警告它不准越过沟渠走到外面。它很听话，并没有跑出去。只是我还暗自为它的驯服而得意的时候，就突然听到住在隔着马路对面的邻居大声喊道：“衰狗，咬死我的小鸡，我就打死你”。跑出屋外一看，天呀，屋旁的胶园外正上演着鸡飞狗跳的大戏。我一面喝止小狗，一面连声向邻居赔不是，然后费了很大的劲才将小狗带回家。

什么是自由呢？自由其实不在空间的大小，更不在毫无限制的放任；自由是有一定的约束，有一定的责任，不能超越界限而干扰或危害别人，也不侵犯他人的权利。自由是相对而不是绝对的。

自由也让自己获得应有的安全感。

广告

幸好建筑工人已经开始动工建围墙，只盼他们尽快将围墙建好，让我睡得安宁，也还我的小狗一个自由的天地。