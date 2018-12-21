【我的矛盾】美心 ‧ 我不抗拒≠我能接受？ 我不知道如何可以改善社会对不幸和少数群体的恐惧，但下次，如果你对某件事物感到困惑，要在众多不讨喜的选择做出折衷的决定时，不妨问问你自己，你不抗拒，但你能接受吗？

在大学时做过这么多问卷调查，最常发生“我不抗拒，但我不能接受”的矛盾是当我们研究对艾滋病人和同志的接受程度这两个专题的时候。这两项问题是以两道分开的问题形式访问。起先，我们假设受访者在第二道问题给的答案应该会应和第一道问题的答案。结果显示，你抗拒艾滋病患者／同志吗？答案若是“是”，那当然第二道能不能接受自己的亲人或朋友是艾滋病患者／同志答案是“不能”。但我们没料到的是回答“不抗拒”的人有过半数在第二道问题的答案是“不能”！

广告

我们在整理两个专题数据时，觉得这显示了社会对艾滋病患或酷儿表面接受，内心排斥的伪宽容现象，心里会觉得难受。回到宿舍时，我自个儿想，也许有些受访者还没将讯息送到大脑额叶处理就下了定论，觉得自己是不抗拒或抗拒的。

但当这些问题与你如此靠近时（比如那些人是你亲密的朋友或至亲），莫名而来的恐惧即涌上心头，以至推翻了你原先自以为的宽容。或反过来的情况，也许有天是自己身陷实况，因某种原因患上了不治之症，或爱上了同性，你内心原先的抗拒可能就瞬间瓦解。

我不知道如何可以改善社会对不幸和少数群体的恐惧，但下次，如果你对某件事物感到困惑，要在众多不讨喜的选择做出折衷的决定时，不妨问问你自己，你不抗拒，但你能接受吗？