与卫局陆交局联手调查·市会扫荡路边摊 （山打根20日讯）随著非法路边摊愈趋猖獗，市议会执法小组、卫生局及陆路交通局将联手展开调查，严打非法营业的路边档口。

随著非法路边摊愈趋猖獗，市议会执法小组、卫生局及陆路交通局将联手展开调查，严打非法营业的路边档口。

（山打根20日讯）随著非法路边摊愈趋猖獗，市议会执法小组、卫生局及陆路交通局将联手展开调查，严打非法营业的路边档口。

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市议会副行政秘书兼执法组主任伊曼今早出席市议会常月会议，回应卫生小组主任钟志聪提出根区路边摊课题时，如是回应。

■勘察合法营业地点

伊曼披露，市议会将成立一个专门小组，连同卫生局及陆路交通局展开调查，包括勘察适合摊贩摆档的地点、卫生程度以及确保所有摊贩皆有申请营业及卫生执照。

市议员陈锡鸿指出，在路边摆卖的档口皆为非法经营，市议会执法小组的的责任是取缔这些路边摊。

■路边摊又多了

本报记者今日再次到纳莎林花园查看，发现该区不仅有一个路边摊，相隔不远处今日更增多2个路边摊，3个档口均以售卖冰饮为主，如冰奶茶。

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据本报报道，非法路边摊近期与日俱增，在路边、商店旁，甚至在高速公路旁林立，顾客随意在路边停车买东西，对其他道路使用者安全构成威胁，更引发车祸如追尾。

梨花村于本月4日发生一起轿车疑失控撞上路边女摊贩，造成17岁女摊贩重伤送医宣告不治。

■渔贩用福尔马林剂保鲜？

卫生小组成员指出，有民众投诉巴刹渔贩使用福尔马林剂保鲜渔获。

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为此，山打根卫生局主任佐哈里表示，卫生局早前已在市区中央巴刹及西埔架再也巴刹抽取渔获样本进行化验，发现并不含任何福尔马林剂，该局将继续跟进此事。