砂政府31日晚倒数活动 今年的最后一天怎么过？民众受促参与本月31日在古晋河滨公园举办的2019年倒数活动

众人合影于“访砂旅游运动”直幅前；左起为砂旅游、艺术、文化、青年及体育部高级助理秘书德斯蒙、部长阿都卡林及砂首长署官员韩丹沙比尼。

（古晋20日讯）今年的最后一天怎么过？民众受促参与本月31日在古晋河滨公园举办的2019年倒数活动，精彩纷呈的节目绝对可带给你美好回忆。

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砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林今日主持2019年倒数活动新闻发布会时称，此活动是由砂政府举办，届时也将推展“访砂旅游运动”。



他指，一系列活动将在下午5时开始，包括烟花秀、音乐喷泉及由本地艺人的精彩表演。砂旅游局当晚也会带来3D立体影像（imaging and video show）及达鲁哈纳桥灯光秀等。现场也会架上4个大型LED荧幕，让民众得以观赏演出。



他说，首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将在当晚10时30分莅临会场及发表致词。首长夫人拿汀巴丁宜祖玛安妮及砂内阁成员等也出席。



阿都卡林称，当晚登场艺人包括本地知名爵士与R&B歌手诺林阿兹吉等。此外，300名表演者在砂艺术理事会协调下，也会呈现传统舞蹈等，以体现砂种族和谐一面。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

