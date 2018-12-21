【我的矛盾】阿公的花生鞋 ‧ 泰拳Vs钢琴 本来是两件风马牛不相及的事，如今扯到了一起却成了互相矛盾的事。如果她不是钢琴老师，相对的就不会有矛盾的出现了。

摊开报章，每一天都会看到一些不同的罪案发生在我们四周围。

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虽然人们已经提高警惕，但有时还是防不胜防。尤其是手无缚鸡之力的女生，更容易成为匪徒的目标。所以当女儿跟我说她要报名学泰拳时，我心里是非常赞成的。

学会一点防身术，对她总是好的。但是，在支持她学泰拳的同时我心里也犯了矛盾。那是因为女儿的职业是钢琴老师，靠的是双手的灵活度，而泰拳学的却是双手的力度，要快、狠、准，稍微不小心就会伤到手。虽然我希望她可以有能力保护好自己，但是我又担心她学拳时不小心伤了手。毕竟手对于一位钢琴老师来说是非常重要的。我到底该不该让她上泰拳课呢？

是防身重要还是保护手重要呢？本来是两件风马牛不相及的事，如今扯到了一起却成了互相矛盾的事。如果她不是钢琴老师，相对的就不会有矛盾的出现了。