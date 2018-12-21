深蓝色 ‧ 我不会 世人多怕被人瞧不起，被人说一句“这么简单你也不会”，就要自尊心受损了。能放下面子说自己什么都不会的“专家”不多，能坦诚自己什么都不会的“专家”，原来也很强啊！

病人的颈项肿了一个星期，发高烧，并且喉咙疼痛造成饮食困难。刚成为耳鼻喉专家不到两个月的艾骅，为病人做喉部内视镜检查，我在一旁看着，病人的喉咙后壁肿了一大片。

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“喉咙也有脓肿，必须住院，还有马上安排CT检查。”我看了看手表，下午两点钟，我接着道：“今天一定要开刀，不要等到脓肿盖住气管，那就危险了。”

近5点下班时间，CT切片出来了，脓肿从左鼻咽一直下伸到左口咽（喉咙后壁），还有左边的颈项也有脓肿。好严重的脓肿，不知为何，古晋常常会出现如此严重的脓肿。

小医生打了通电话给麻醉师，目前还有几个紧急手术正在进行，恐怕要晚上9点才能轮到这个病人。我向值班的艾骅道：“等下你在病人喉咙后壁开一刀，把浓都放出来，然后用手指挖向颈项的部份，打通两边的脓肿，就搞定了。”

“好像没那么简单吧！”艾骅苦着脸，“你可以进手术室监督我吗？”

今天值班的顾问专家是A，不是我。A有很大可能会拒绝来医院，叫艾骅自己搞定。于是，我更详细地告诉艾骅要如何开刀，希望她能自己做，我也想下班后有自己的私人时间，还有陪伴在家人身边啊！内心好挣扎，我的时间，该留给家人还是病人？明明今天不是我值班。

“你先联络A吧！如果A拒绝帮手，你联络我吧！”我道。如果病人出事，我恐怕过不了自己那一关。

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大约晚上8点，我接到了艾骅的电话。

“病人进入手术室了，A也在医院，等下A会监督我，你不需要来医院啦！”艾骅笑道。

“吓！A亲自出手？真是少见，”我惊讶道，“你是如何把A请来医院的？我也想学学。”

“我告诉A我什么都不会，求A教我，A就冲劲十足出现了，”艾骅笑道。

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啊！这样也行？原来只要告诉A，我什么都不会，就可以让A出现了啊！这也过于简单了吧？世人多怕被人瞧不起，被人说一句“这么简单你也不会”，就要自尊心受损了。能放下面子说自己什么都不会的“专家”不多，能坦诚自己什么都不会的“专家”，原来也很强啊！当然，“我什么都不会”这招就好比诸葛孔明的空城计，此计不能一用再用，否则，结局肯定是被我一脚踢去KLCC，呵呵。