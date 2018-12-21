金凤夜市一周开2天？·许赞力：先听业主意见 （山打根20日讯）山打根市议会主席拿督许赞力表示，伊罗普拉区发展部若有意将周五也定为金凤夜市的摆卖时间，应先听取当地业主意见，才作出定夺。

山打根市议员会主席许赞力表示，伊罗普拉区发展部若有意将周五也定为金凤夜市摆卖时间，应先听取当地业主意见，才作出定夺。（档案照）

（山打根20日讯）山打根市议会主席拿督许赞力表示，伊罗普拉区发展部若有意将周五也定为金凤夜市的摆卖时间，应先听取当地业主意见，才作出定夺。

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许赞力是于今早主持常月会议时，在听过伊罗普拉区社区发展领袖彭子豪汇报后，作出如是回应，他的建议也获得市议员一致赞成。

据悉，伊罗普拉区社区发展部早前向市议会提出申请，有意将原本每逢星期六晚上摆卖的金凤夜市，改为每逢星期五及六摆卖，不过此建议遭一些金凤市业主及摊贩反对后，至今未实行。

■12个交通岛13候车亭拟装路灯

另一方面，市议员陈锡鸿进行常月报告时，要求有关当局在根区12个交通岛及伊罗普拉区13个候车亭安装路灯，以保障民众在候车或上下车时的安全。

许赞力听过陈锡鸿建议后，要求公共工程局及市议会分清楚负责管理的候车亭，才分头行动，为候车亭安装路灯。

他认为各区国州议员均配有发展基金，应利用发展基金在候车亭安置路灯，惠及民众。

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卫局要求兽医局采行动

严查狗只 防狂犬病

山打根卫生局主任佐哈里表示，虽根区目前尚未接获狂犬病病例投报，但民众应保持高度警惕，做好防范措施。

佐哈里今早出席市议会常月会议时，这么表示。

他说，狂犬病是人畜共患病，是一种会影响中枢神经系统的疾病，初期症状与普通传染病相似，但若民众感疲倦、发烧或头疼，被狗咬伤部位附近出现麻痹或刺痛现象，接<7740>就会陷入神志不清或昏迷状态，严重者将造成死亡。

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在砂拉越发生的狂犬病至今已有14宗病例，仅1人幸存，但患者脑部已受损。为此，他要求兽医局严格检验根区所有狗只，务求及时发现带有狂犬病病毒的狗只，因狂犬病是死亡率偏高的疾病之一。

■根蚊症病例全沙第3

由于骨痛热症病例再度攀升，佐哈里促请各政府单位与卫生局联办更多清洁活动，包括灌输民众保持住宅及居住环境清洁意识，因黑斑蚊的繁殖地点多为积水沟渠及废弃的积水容器。

目前斗湖是全州最多骨痛热症病例的地区，此次是亚庇，山打根则排名全州第3。

据了解，山打根在1月1日至12月8日期间，共发生325宗骨痛热症，其余病症尚有霍乱（6宗）、急性肠胃炎（2066宗）、手足口症（354宗）、鼠尿病（4宗）、破伤风（3宗）、甲型肝炎（3宗）、乙型肝炎（215宗）、丙型肝炎（6宗）、淋病（27宗）、梅毒（47宗）、肺结核（531宗）、麻风病（2宗）、类鼻疽（3宗）、麻疹（2宗）、人类免疫缺陷病毒（32宗）、爱滋病（17宗）、百日咳（9宗）、白喉（2宗）食物中毒（238宗），同时有47宗狗咬伤人事件。

