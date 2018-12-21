UCSF拖欠逾36万薪水·57员工生计陷困 （亚庇20日讯）沙巴动画及创意内容中心（SAC3）57名职员，今日爆出遭沙巴基金局大学学院（UCSF）拖欠薪金，有者甚至已被拖欠多达3个月薪水，生活陷入困境，估计所涉及的薪金达36万令吉。



沙巴动画及创意内容中心副院长玛丽娜阿都嘉尼（前排左三）及被拖欠薪金的员工要求沙巴基金局大学学院尽快发放所拖欠的薪金，公平对待他们。

（亚庇20日讯）沙巴动画及创意内容中心（SAC3）57名职员，今日爆出遭沙巴基金局大学学院（UCSF）拖欠薪金，有者甚至已被拖欠多达3个月薪水，生活陷入困境，估计所涉及的薪金达36万令吉。

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除了职员薪金被拖欠外，该大学学院也被爆出拖欠该中心获资助学生所应获得的生活津贴，最长的已被拖欠7个月未发。

沙巴动画及创意内容中心是在2009年创立，当时是隶属沙巴基金局学院（KYS），惟该中心的行政管理、科系和职员在2014年7月1日被移交予沙巴基金局大学学院进行管理。

该57名被拖欠薪金的职员中，有51人为永久员工，6人为合约员工，该51名永久员工刚在昨晚（19日）获得11月份的基薪，12月份的薪水暂未有着落。

至于6名合约员工则自今年10月起，迄今已连续三个月未获得薪金，生活已陷入困境，有者甚至因此无法缴付房贷，面临房子将被拍卖的处境。



为何只有57人被拖薪？

沙巴动画及创意内容中心副院长玛丽娜阿都嘉尼强调，他们希望沙巴基金局大学学院能给他们一个交代，并尽快发放薪金。

她质疑为何整个大学学院职员已在19日获得12月份的薪金，唯独该中心上下57人仍面对薪金被拖欠的情况。

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“若大学学院财政有问题，照理应该所有职员都会被拖欠薪水，为何只有我们？若真面对财政或现金流的问题，他们可向沙巴基金局申请拨款，再发放薪金给我们，而非对我们的要求不理不问。”

她促请州政府、沙巴基金局总监拿督查玛鲁基兰，以及其他相关单位能协助他们，解决他们所面对的薪金被拖欠问题。

■9月份开始拖薪

玛丽娜也是6名被拖欠3个月薪水的其中一人，她今日与连同其他被拖欠薪水的职员，出席大马职工总会沙巴分会副主席陈雪平安排的新闻发布会，向记者说明他们所面对的情况。

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据了解，他们的薪水在9月起已被拖欠，惟当时只是延迟缴付，有41人的薪水在10月12日发放，其余的在11月2日发放。

10月份的薪金更是迟至12月3日才发放，不过只有51名永久员工才获得，6名合约员工分文未获。



两度要求劳工局介入

玛丽娜披露，他们已先后两次要求沙巴劳工局介入，甚至已安排沙巴经济发展及投资机构、该中心及大学学院进行三方会谈，惟依然无法解决问题。

“沙巴基金局在会谈中已答应会在12月初旬拨予大学学院100万令吉，作为支付我们的薪金，惟大学学院拒绝这项要求。”

她指出，他们曾向州教育及革新部求助，该部门也有意要把该中心纳入该部门管理，惟一切仍需经过正常程序，如核对账本和账务。

■也拖欠学员生活津贴

此外，玛丽娜也披露，该中心现有的204名学员中，大部分的生活津贴也遭到沙巴基金局大学学院拖欠，只发放到4月或5月的津贴而已。

她说，该中心有九成学生的学费和生活津贴都是由森那美基金会、州经济策划小组及沙巴经济发展及投资机构所赞助，而这些单位早已把款项汇入沙巴基金局大学学院的账号。

她说，该中心因没有本身的账号和户头，这些学费和生活津贴只能汇入大学学院的账号，因而无法掌握已汇入的确实款项，但估计已逾300万令吉。

“大学学院一直说我们欠他们很多钱，也有很多债务，但他们却不愿与我们会谈，说明所拖欠的债务，也不愿公开账目。”

她强调，他们希望能获得公平的对待，也应获得所应获得的薪金，而非如现在般一直遭拖欠薪金。



