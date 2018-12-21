UCSF拖欠逾36万薪水·57员工生计陷困
UCSF拖欠逾36万薪水·57员工生计陷困
（亚庇20日讯）沙巴动画及创意内容中心（SAC3）57名职员，今日爆出遭沙巴基金局大学学院（UCSF）拖欠薪金，有者甚至已被拖欠多达3个月薪水，生活陷入困境，估计所涉及的薪金达36万令吉。
除了职员薪金被拖欠外，该大学学院也被爆出拖欠该中心获资助学生所应获得的生活津贴，最长的已被拖欠7个月未发。
沙巴动画及创意内容中心是在2009年创立，当时是隶属沙巴基金局学院（KYS），惟该中心的行政管理、科系和职员在2014年7月1日被移交予沙巴基金局大学学院进行管理。
该57名被拖欠薪金的职员中，有51人为永久员工，6人为合约员工，该51名永久员工刚在昨晚（19日）获得11月份的基薪，12月份的薪水暂未有着落。
至于6名合约员工则自今年10月起，迄今已连续三个月未获得薪金，生活已陷入困境，有者甚至因此无法缴付房贷，面临房子将被拍卖的处境。
为何只有57人被拖薪？
沙巴动画及创意内容中心副院长玛丽娜阿都嘉尼强调，他们希望沙巴基金局大学学院能给他们一个交代，并尽快发放薪金。
她质疑为何整个大学学院职员已在19日获得12月份的薪金，唯独该中心上下57人仍面对薪金被拖欠的情况。
“若大学学院财政有问题，照理应该所有职员都会被拖欠薪水，为何只有我们？若真面对财政或现金流的问题，他们可向沙巴基金局申请拨款，再发放薪金给我们，而非对我们的要求不理不问。”
她促请州政府、沙巴基金局总监拿督查玛鲁基兰，以及其他相关单位能协助他们，解决他们所面对的薪金被拖欠问题。
■9月份开始拖薪
玛丽娜也是6名被拖欠3个月薪水的其中一人，她今日与连同其他被拖欠薪水的职员，出席大马职工总会沙巴分会副主席陈雪平安排的新闻发布会，向记者说明他们所面对的情况。
据了解，他们的薪水在9月起已被拖欠，惟当时只是延迟缴付，有41人的薪水在10月12日发放，其余的在11月2日发放。
10月份的薪金更是迟至12月3日才发放，不过只有51名永久员工才获得，6名合约员工分文未获。
两度要求劳工局介入
玛丽娜披露，他们已先后两次要求沙巴劳工局介入，甚至已安排沙巴经济发展及投资机构、该中心及大学学院进行三方会谈，惟依然无法解决问题。
“沙巴基金局在会谈中已答应会在12月初旬拨予大学学院100万令吉，作为支付我们的薪金，惟大学学院拒绝这项要求。”
她指出，他们曾向州教育及革新部求助，该部门也有意要把该中心纳入该部门管理，惟一切仍需经过正常程序，如核对账本和账务。
■也拖欠学员生活津贴
此外，玛丽娜也披露，该中心现有的204名学员中，大部分的生活津贴也遭到沙巴基金局大学学院拖欠，只发放到4月或5月的津贴而已。
她说，该中心有九成学生的学费和生活津贴都是由森那美基金会、州经济策划小组及沙巴经济发展及投资机构所赞助，而这些单位早已把款项汇入沙巴基金局大学学院的账号。
她说，该中心因没有本身的账号和户头，这些学费和生活津贴只能汇入大学学院的账号，因而无法掌握已汇入的确实款项，但估计已逾300万令吉。
“大学学院一直说我们欠他们很多钱，也有很多债务，但他们却不愿与我们会谈，说明所拖欠的债务，也不愿公开账目。”
她强调，他们希望能获得公平的对待，也应获得所应获得的薪金，而非如现在般一直遭拖欠薪金。
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