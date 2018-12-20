韩国逾10万德士司机抗议．反对Kakao推出共车App 参与集会的62岁德士司机Yoon Woo-seok表示，“若共乘车服务推出，我的收入将会减半，我将变得贫困”。

韩国首尔超过10万名德士司机，周四于汝矣岛国会前抗议。（图：法新社）

（韩国．首尔20日讯）韩国首尔超过10万名德士司机，周四（20日）于汝矣岛国会前集会，抗议通讯应用程式公司Kakao，计划推出共乘车应用程式，影响他们生计。

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罢工德士司机齐将德士停泊于马路上，导致前往大田的一条公路交通一度中断。他们都头戴写上抗议字句的黑色缎带，高喊“打击非法共乘车”。

参与集会的62岁德士司机Yoon Woo-seok表示，“若共乘车服务推出，我的收入将会减半，我将变得贫困”。67岁德士司机李南洙（Lee Nam-soo，音译）表示，“我全家都靠我微薄的收入谋生……若Kakao开展新业务，我将无法生存”，他称自己每日平均只赚到8万至9万韩元（约298至335令吉）。

一名德士司机日前于国会外自焚抗议，Kakao其后宣布延迟推出共乘车服务，并表示将继续与德士业界、国会和政府磋商。当地德士协会敦促国会，禁止非法共乘车服务。韩国政府已就事件成立工作小组，试图解决纷争。

（香港明报综合）

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