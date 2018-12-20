学生受体罚记恨在心．毕业20年后拦路掌掴踢打老师 “控告书”表示，事件对张老师身心造成严重伤害，但张一直没对任何人提起，不过肇事学生却录制短片放上网络，故要求警方查清事实，严惩肇事者。

常姓男子（左）在杭州被捕。（网上图片）

（中国．河南20日讯）近日网上流传一段“学生毕业20年后拦路掌掴老师”短片，引发热议，涉事的常姓男子今日上午被捕。在一篇疑似由常所写的文章中，他指1998年在河南洛阳市栾川县实验中学读中二期间，多次遭张姓班主任体罚，怀恨在心。

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上述短片显示，一名自称常的男子，在路边拦下驾驶电动单车经过的张，随即连续掌掴、边打边骂：“你还记不记得我？以前咋削（方言，即打）我，你还记得不记得？知道不知道？过去十几年了”张则细声说着“对不起”。

栾川县实验中学早前向当地警方发出“举报控告书”，引述张老师的说法称，7月底他驾车期间，遇上一辆停在路边的绿色七人车，车旁两名年轻人将他截停后向他确认身份，随后对他连续掌掴，还破口大骂，又把其电动单车踢翻到一旁的农田，继续对张拳打脚踢20多分钟。

“控告书”表示，事件对张老师身心造成严重伤害，但张一直没对任何人提起，不过肇事学生却录制短片放上网络，故要求警方查清事实，严惩肇事者。

昨日（19日）凌晨，百度贴吧“栾川吧”出现一篇自称常所写的长文，指出1998年13岁时就读中二期间，遭当时教他们英语的这名张班主任多次体罚，并列举3个细节，包括上课打瞌睡被张要求蹲下并被踢头十几下，在全班同学面前双手趴在黑板后被张用一块木板插入他衣服内，弄丢图书馆书籍后其书台被张拉到图书馆，并警告他说赔不起就不用来上学。文中强调：“在整个学生生涯中，唯独你张在我心里埋下的是仇恨的种子，因为你做的太过份了，过份到即使过去20年我依然忘不了。”不过，该文否认短片由他传播。

在“栾川吧”中，多名疑似张的旧生发文，指控曾遭受或目睹张老师打人。早于常在栾川实验中学读书的梁丽（化名）说，曾亲眼见到张殴打学生，把棍子都打断，又指张曾扯着学生的头往窗台上撞，在教室内脚踢学生等，“以前的孩子不像现在娇贵，体罚在校园时常发生，我当时看到真的很害怕”。

栾川实验中学学生处主任受访时表示，张老师任教20多年，指常姓男子打人是因不能正确对待老师批评，“出于报复心理”。目前张老师已无大碍，仍在上课。常则在浙江杭州市的火车站被捕。

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（香港明报综合）