与赖弘国甜蜜完婚！阿娇锺欣潼接受祝福 容祖儿与蔡卓妍给阿娇的结婚礼物是价值24万元（约12.8万令吉）的结婚蛋糕，款式是新娘子阿娇的选择。

锺欣潼今晚在酒店摆婚宴，由英皇老板杨受成带领进场。（大会提供／明报制图）

（香港20日讯）锺欣潼（阿娇）与老公赖弘国今晚在酒店摆婚宴，成为娱乐圈一大盛事，身为阿娇老板的杨受成，当然重视为公司嫁女，阿娇亦很尊重老板，今晚由杨受成带她进场，并亲手将她交给赖弘国，一对新人十指紧扣上台，接受现场所有宾客的祝福，场面相当热闹。

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容祖儿阿Sa送24万元城堡蛋糕

开心玩自转

容祖儿与蔡卓妍给阿娇的结婚礼物是价值24万元（约12.8万令吉）的结婚蛋糕，款式是新娘子阿娇的选择。婚宴上Joey与阿Sa第一时间跟城堡形状的结婚蛋糕合照，底层金光灿烂而最别致是最顶层似悬浮的堡垒。Joey留言：“个蛋糕靓到咁，咁（唔）影多几张相都对唔住佢啊”她跟阿Sa更搞笑地在蛋糕旁玩自转跳开心舞。

阿娇：现在可以讲我姓赖

一对新人开席前接受传媒问。追问赖弘国有什么惊喜送给阿娇，他表示会有些节目安排，不过为保持神秘未有表明，之前有时间就练习，已经练了几星期，现在仍很紧张。至于是否表演唱歌？赖弘国说：“不透露了，我都不懂别的东西。”

锺欣潼与老公赖弘国台上大晒幸福。（大会提供／明报制图）

锺欣潼与老公赖弘国接受众人祝福。（大会提供／明报制图）

锺欣潼与老公赖弘国跟众人开心合照。（大会提供／明报制图）

Joey与阿Sa送十万元结婚蛋糕贺阿娇出嫁。（容祖儿IG图片）

阿娇指今日很开心见到很多朋友，就算有不同工作都出席，见证他们的大日子。问她积极减肥是否为了穿身上的婚纱？阿娇续说：“仲有几套衫的，因为前排觉得自己比较肿。（近日好多人改口叫赖太？）唔多！（已习惯？）都惯！（有何感觉？）我依家可以讲我姓赖，随时可以用，好好用！”

赖弘国被问到今晚爱的宣言的内容，他即笑言临场自心发挥，又强调好紧张，忘记会讲什么，访问完会去准备一下，始终不肯透露半句。两人又Sweet爆，阿娇表明一直叫对方做老公，赖弘国亦会叫阿娇做老婆。当问到造人大计时，二人又大耍花枪，阿娇问赖弘国能否帮她怀孕，赖弘国直言很想，一切顺其自然，并给阿娇100分，又用广东话大赞好靓女。

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锺欣潼（阿娇）与老公赖弘国一齐接受访问。（图：香港明报）

锺欣潼与赖弘国的婚宴吸引不少传媒到场采访。（图：香港明报）

锺欣潼在老公赖弘国身旁时流露出幸福及开心。（图：香港明报）

婚宴场地曝光

花海处处浪漫又清雅

今晚婚宴由英皇老板杨受成包起酒席，会场布置相当浪漫，会场外放有阿娇和老公赖弘国婚照，接待处则放了白色长台准备迎宾。

而宴会厅的走廊两旁摆满鲜花，场内更有一道花桥，而一对新人则用自己的Q版中式礼服公仔，设计了充电器和蜡烛，作为回礼礼物。（香港明报）

阿娇和赖弘国今晚举行婚宴，而场地布置亦曝光，花海处处。（大会提供）

一对新人以充电器和蜡烛，作为回礼礼物。（大会提供）

走廊两旁布置鲜花，相当清雅。（大会提供）