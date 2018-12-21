CITIZEN庆祝100周年·限量版腕表送游客 （亚庇20日讯）走过丰富又精彩的100年，星辰表（CITIZEN）今日宣布赞助5款配载当家技术光动能（ECO DRIVE）的百周年珍藏系列腕表，作为沙巴旅游局赠送给国际游客的赠品。

刘静芝（左二）和平松恭典（右二）展示星辰表赞助州政府作为国际游客赠品的5款珍藏系列腕表。

（亚庇20日讯）走过丰富又精彩的100年，星辰表（CITIZEN）今日宣布赞助5款配载当家技术光动能（ECO DRIVE）的百周年珍藏系列腕表，作为沙巴旅游局赠送给国际游客的赠品。

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■第100万位游客获首支腕表

总值1万2390令吉的5款限量珍藏腕表分别是3款PROMASTER腕表系列和2款L腕表系列，将赠送给受甄选的抵境国际游客。

明年第100万位到访沙巴的外国游客将获得首支腕表，其余4支腕表则分别保留给来自中国、韩国、欧洲及日本的游客。

星辰表大马董事平松恭典今日在星辰表百周年纪念展会上，将纪念腕表移交给副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝。

■赞助婆罗洲生态电影节

星辰表是配合“特别生态奖赏”计划赞助以上限量珍藏腕表作为国际游客赠品，以期加强和帮助州政府推动生态旅游，落实生态旅游、生态醒觉及生态奖励三大目标。

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在宣扬生态醒觉方面，平松恭典移交3000令吉作为明年婆罗洲生态电影节的环保电影奖金。

这项展示婆罗洲生态文化多元化的非盈利年度活动吸引星辰表的关注，特地拨款资助，借此鼓励更多人参与明年Boleh Bah Filem Kita电影制作。

同时，星辰表宣布在圣诞节期间奖赏5支总价值8160令吉腕表予那些对今年生态电影节有有贡献的民众。

■参与生态之旅购表享折扣

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至于生态奖励，凡是参与“2018年星辰表生态之旅”，以实际行动实践生态友善的民众，可于本月22至24日期间购买星辰表光动能珍藏系列腕表享有40%折扣优惠。

星辰表是大马首个提倡生态友善的腕表品牌，沙巴是星辰生态之旅的最后一站。