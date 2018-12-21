统考放榜·廖慧妮9A最佳 （亚庇20日讯）沙巴崇正中学2018年度全国独中高初中统考成绩经已揭晓，比起去年，高中成绩进步显著，表现优异。亚庇建国中学学生在两项考试中，表现不俗，各科平均及格率达74%。

沙崇正成绩大跃进

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（亚庇20日讯）沙巴崇正中学2018年度全国独中高初中统考成绩经已揭晓，比起去年，高中成绩进步显著，表现优异。

高中成绩方面，16科的平均及格率为92.35%。英文科、高级数学I及美术科及格率为100%、马来文科的及格率为99.5%、数学科的及格率为97.6%、高数II 95%、历史科94.7%、簿记94.2%、物理及化学各为92.7%、生物89.7%及格、商业学88.7%、会计87.9%、文商科班的高数87.6%、经济学及格率为84.5%、华文及格率为72.8%。马来文科共有59名考生或占全体182名考生的3分之一考获特优成绩，英文科有42名考生考获特优；会计科有37名学生考获特优；数学科有30名考获特优成绩，成绩优异。

初中统考考生共450名，7个科目平均及格率为93.8%，马来文科的及格率为99.8%、英文99.6%、美术98%、数学93.6%、历史92.0%、华文科88.4%及科学85.1%及格。英文科有183名学生或占全体450名考生的41%考获特优成绩，马来文科有145名学生考获特优成绩或占全体考生的32%考获特优成绩。

高中共有38名学生考获3A以上成绩，9A及8A各1人、7A有2人、6A有4人、5A有5人、4A有4人及考获3A的学生有21人，成绩明显比以往进步。共有4名学生在有关科目中名列全国优异考生名单内；廖慧妮在马来文科，萧裕恩、李淑霁、杨荔凤则在会计科名列全国优异成绩榜。

初中共有2名学生考获全科7A的成绩，6名学生考获6A成绩；8名学生考获5A，18名学生考获4A以及40名学生考获3A成绩。

沙巴崇正中学高初中统考考获3A以上的学生名单：

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高中统考：

考获9科全A：廖慧妮

考获8科A：江珉慧

考获7科A：萧裕恩、黄馨莹

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考获6科A：卓健全、梁证皓、郑翊璇、杨荔凤

考获5科A：张晓轩、黄珉丰、杨忻澔、甘玉婕、韩那菲

考获4科A：华媛羚、张荃雯、王姵如、黄怡玲

考获3科A：黄可唯、黄静萱、沈田娜、叶秋廷、方章玮、谢嘉翰、黄翰宇、靳书悦、林康贤、黄宇晴、廖彩杏、黄家满、张特嵻、骆游轲、曾诗棓、邓涌康、李婉欣、李淑霁、戚荔萱、陈慧欣、杨万莹

初中统考：

考获7A：吴子菁、谢芷茸

考获6A：周筱殷、黎芯汝、陈竞、林怡文、郭恺欣、林仅恩

考获5A：郭浩彭、董思伟、杨凯翔、陈沛南、黄惠雯、马嘉倩、张可欣、黄悦恩

考获4A：冯依婷、沈晓君、陈忆游、郭以诺、郑洁怡、颜亦暄、蔡舒骐、张晶宁、符鸿证、吴汶蔚、黄祖儿、郑家仪、张天圣、关畯阳、李欣霓、李盈彤、刘珈绮、吴家圆

考获3A：Crystal Ann、徐美珍、李子逸、郑凯珉、傅靖倪、蔡雯慧、曾彩琳、蔡欣慈、叶恒伟、房秀芸、林义恩、孙宇万、张杰、梁咏怡、刘恩妤、骆子茜、黄瑾瑄、王程刊、周浦栋、成兆、彭康尔、杨咏淇、郑美恩、陈咏璇、许益斌、冼毅、Cale Daniel、张嘉芯、邓凯文、Crystal Gondikit、陈家宏、张杰、高嘉敏、邓凯源、朱婷婷、邱晓莉、黄婉琳、杨温妮、严可立、杨忻澄

高中统考成绩优异的学生。

在高中统考中获得6A的学生。

初中统考成绩优异的学生。

初中统考中获得6A的学生。

及格率达74%

建国成绩不俗

2018年度高、初中统考成绩于日前公布，亚庇建国中学学生在两项考试中，表现不俗，各科平均及格率达74%。

校长邬恒亮表示，该校高中统考共有56名考生赴考，初中组则有175人。高中考生中，以刘浩虔成绩最好，考获5A佳绩；另外，宫文蘐考获4A，许凤明及卢莉婷则考获3A。

初中组方面，郭佩茹考获4A佳绩，其他成绩优异者包括3A的骆建达、邬沅姿、史蒂芬妮、亚史弥及张俊雄。

该校各科表现：高中组方面，以历史、美术及电脑三科的成绩最为标青，皆考获100%及格率。数学98%、英语94%、高级数学（一）92%、高级数学（二）80%及马来西亚文考获70%以上的及格

率。其他各科表现可圈可点，皆落在65%左右的平均及格率。

初中组方面，各科平均及格率达80%。美术考获100%及格率。英文及马来西亚文考获95%以上的及格率。数学85%及华文70%的及格率。科学及历史考获60%及格率。

高中组优异生。

初中组优异生。

初中组优异生。



