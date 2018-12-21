林吉祥：火箭不做马华2.0 “不建新大马宁离希盟” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，民主行动党的领袖，不论是在政府内还是政府外，一旦新马来西亚的目标被抛弃，都会毫不犹豫地离开执政联盟。

（吉隆坡20日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，民主行动党的领袖，不论是在政府内还是政府外，一旦新马来西亚的目标被抛弃，都会毫不犹豫地离开执政联盟。

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行动党要为各族谋福利

他说，民主行动党领袖进入政府是因为我们可以在建立新马来西亚方面扮演重要角色，并把马来西亚从虚假民主、恶人政府、失败国家和全球盗贼统治中拯救出来。

他说，民主行动党领袖从来不会像马华公会领袖那样没有骨气。

他今日在其部落格撰文回应大马企业家丹斯里许志国的赞扬时指出，行动党是一个多元种族的政党，为所有不同种族、而非单一种族谋取福利，因此绝对不会沦为马华2.0。

他说：“我们代表所有马来西亚人，无论是华人、马来人、印度人、卡达山、伊班还是原住民，而马华声称仅代表马来西亚的华人。”

他指出，行动党秘书长兼财政部长林冠英曾为了捍卫一名未成年马来女孩的权利和尊严，被判入狱并牺牲了自己政治生涯，显示出行动党领导人与马华领导人只为华人的权利和利益而斗争的理念大不相同。

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为捍卫马来女孩林冠英入狱

他说：“林冠英是马来西亚政治领袖当中，唯一一个跨越种族和宗教界线牺牲自己的人。”

林吉祥补充，行动党的领导人和党员是为国家服务，不是为了自己的财富、头衔还是职位。

他说：“行动党领导人永远不会像马华领导人那样没有骨气。”

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林吉祥认为，行动党的多元种族政治，是建立团结和成功马来西亚的唯一途径，因为单一种族的政治，永远不能团结多元化的马来西亚。