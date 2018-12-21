政治观察员：退党潮是先兆·“土团沙插旗迟早的事” （亚庇20日讯）沙巴一名政治观察员认为，由首相敦马哈迪领导的土著团结党迟早会伸展至沙巴。

（亚庇20日讯）沙巴一名政治观察员认为，由首相敦马哈迪领导的土著团结党迟早会伸展至沙巴。

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■通过网络招收党员

玛拉工艺大学学院沙巴分院政治科学讲师莫哈末拉何查沙（Mohd Rahezzal Shah）指出，马哈迪已清楚说明，土团党不会东渡沙巴，但不会阻止前沙巴巫统议员及区部领袖加入。

他对记者说，现在的政党无须在沙巴开设办公室，成立区部或支部才能广招党员，可用网络招收党员。

社交媒体最近流传巫统沙巴联委会前主席拿督哈芝芝及秘书拿督马西迪等移交土团党入党表格的照片。

■东渡制衡民兴党

沙巫统16名国、州及上议员与21名区部主席上周三集体退党；他们宣称在2个月内会决定加盟现有的政党。消息指出，他们可以选择土团党、民兴党和传闻前外长拿督斯里阿尼法筹组的新政党。

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莫哈末拉何查沙相信，土团党东渡沙巴料会对正争取1963年建国契约条款如石油税、州自主权等的民兴党起制衡作用。

“土团党进入沙巴料可以制衡及监督民兴党。”

■前巫统领袖倾向土团

莫哈末拉何查沙认为，相比沙巴现有的反对党，前沙巴巫统领袖会较倾向土团党，他们愿意跟联邦政府合作，因为可让他们接触到政府资金及机构。”

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“加入土团党可以使到他们成为政府一分子，却不需要成为在政治上击败他们的拿督斯里沙菲益阿达领导的民兴党的党员。”

土团党副主席丹斯里阿都拉昔、2名最高理事拿督莱士胡先和马六甲行政议员拿督莫哈末拉菲，分别出席沙巴人民希望党常年大会及州巫统领袖集体退党新闻发布会。

莫哈末何查沙认为，州巫统前领袖退党及宣布支持联邦及州政府，短期内有助稳定政治局势，但长期上会对民兴党造成困扰。

他揣测，明年会有更多政治活动，从政者正在调整自己，选择政党，重整旗鼓。