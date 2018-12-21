郑钦亮．老马收青蛙的理由 老马的解说，比较多是想合理化他招收青蛙进入土团党的原因，因为他想让土团党成为希盟的最强大的政党。

首相敦马哈迪的“拒收巫统议员等同拒绝选民支持论”，理应不会成为大多数反对巫统青蛙的希盟人认同的答案，甚至不会是多数选民赞同的说法。

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乡区选民支持巫统候选人，是人们知道他们选的是可以带来区域发展和各种拨款好处的国阵政府，以前在老马当首相22年的时候也是这样，在509投票前更是这样。

当时人们相信的是国阵过去的影响力，投票支持国阵巫统候选人，是希望他能延续一路以来的拨款影响力，不是为了支持该名巫统候选人而要他成为他们的议员。

乡区选民向来都是选党而非选人；大马政局还没有演变至选人不选党的崇高境界，不像民主台湾可以突然吹起“韩流”，影响到全台湾选民因为韩国瑜效应而让国民党在“九合一选举”狂胜民进党，进而直逼2020年的总统选举。

巨大如老马在509前的“骑马杀鸡”气场虽有破竹之势，但希盟去到大多数巫统乡区地盘也一样破功，只因为他们不是国阵巫统人，不是因为乡区掀不起“马流”。

所以说，希盟只需以当今政府的身份派员在那些巫统堡垒深入服务，下一届大选，巫统还会有什么强区？

老马的解说，比较多是想合理化他招收青蛙进入土团党的原因，因为他想让土团党成为希盟的最强大的政党。