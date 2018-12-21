彭道章：连接两地教育资源·保荐更多沙学子赴台 （亚庇20日讯）沙巴留台同学会副总会长彭道章披露，过去4年多来，沙巴留台同学会及各地分会保荐超过1000名沙巴学子到台湾留学深造。未来将连接台湾丰厚多元的教育资源，不分种族为沙巴偏乡孩子，开拓更多因应沙巴产业就业市场需求的升学途径。



沙巴8所独中与台湾经国管理及健康学院签署合作协议书，右四为沙巴留台同学会副总会长彭道章。

（亚庇20日讯）沙巴留台同学会副总会长彭道章披露，过去4年多来，沙巴留台同学会及各地分会保荐超过1000名沙巴学子到台湾留学深造。未来将连接台湾丰厚多元的教育资源，不分种族为沙巴偏乡孩子，开拓更多因应沙巴产业就业市场需求的升学途径。

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他强调，该会将联合沙巴台湾产官学研，先从教育根本着手，朝向能够催生教育变革的目标去努力。只有提升沙巴的教育素质、人力资源的就业能力、产业发展升级转型，沙巴才能脱离贫困的恶性循环。

彭道章兼任沙巴留台同学会升学辅导、国际交流与产学合作主任。他于上月杪在台湾中国科技大学台北校区格致楼会议厅，由沙巴留台同学会主催，配合“沙巴教育局台湾技职高教考察参访团”、“沙巴独中校长智慧教育考察团”与台湾大学院校交流及合作协议书联合签约仪式上，提出许多合作的新方向。

■沙仅四分一学生升学

彭道章指出，沙巴每年超过5万名SPM或STPM离校生，继续升学者大概只有四分之一，这是一种人力培训的闲置，就业市场的浪费，是造成沙巴GDP与人均收入低落的肇因。

沙巴教育局台湾技职高教考察参访团由沙巴留台同学会主办，以技职高教为重点，在彭道章策划与带领下赴台，走访9所大学院校。考察团也在沙巴留台同学会的安排下，分别到台湾宜兰大学、东华大学，参与“磨课师”、“智慧教育学习”的培训讲习。

彭道章说，沙巴教育局参访团与沙巴独中校长考察团在台北相遇，特别邀请11所台湾综合型大学及科技大学及沙巴旅台同学会干部，共同聚会交流，促进更多互动合作。

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他在教育局参访团的行程中，多次向前州教育局总监拿督麦慕娜提出以沙巴华文小学，特别是坐落在偏乡的学校，有65%非华裔学生的条件之下，沙巴留台同学会愿意借助台湾教育资源与技职培训，协助更多沙巴各族学生学得一技之长。

他引述数据指出，过去3年（2014–2017年）共有9914名印尼学生在台湾留学，马来西亚尤其沙巴的学生更有语文的优势赴台升学。他强调，沙巴教育资源相对不足也不均，家长经济条件不高，沙巴学生应该走出去，学回来，才有好出路。台湾教育部国际产学专班，可以作为一个专案的升学选项。

■扶助土著生赴台深造

彭道章表示，沙巴留台同学会近几年开始扶助沙巴土著学生到台湾留学，并以古达培正中学学生苏丽恩及Stella（龙古族）为例，后者也获得台湾政府奖学金赴台就读大学。沙巴留台同学可以协助政府、学校及家庭，在升学出路及人才培育方面，提供更多协助与服务。

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出席者包括沙巴教育局质量保证部首席助理总监瑛当嘉西熹宾、学术管理部首席助理总监阿嘉娜慕哈末、沙巴旅台同学会顾问冯文彬、会长李智、第二副会长佘信怡及财政罗泱渊等。



麦慕娜率教局代表访台

为沙学子寻进修机会

沙巴教育局前总监拿督麦慕娜表示，沙巴教育局台湾技职高教考察参访团的出访为观摩学习台湾技职教育和科技大学的发展经验，加强就业能力的课程教学，为沙巴的学子寻求更多升学与培训机会。

麦慕娜已调职吉隆坡，出任马来西亚教育部专业发展总监。她日前率同沙巴教育局各处室单位一级主管10人赴台进行工作访问，对台湾的教育与教学有了深刻了解。

由沙巴留台同学会配合沙巴教育局台湾技职高教考察参访团、沙巴独中校长智慧教育考察团同时访台，邀约11所台湾大学院校交流，并促成沙巴8所独中与10所大学台湾大学院校签署合作协议书，为沙巴学子提供奖学金专案入学的特别管道，辅助更多沙巴学子到台湾留学。

麦慕娜敦促教育单位及教育工作者共同为教育而努力，推动沙巴教育向上提升、向前迈进。

沙巴8所独中校长及代表包括亚庇建国中学校长邬恒亮、吧巴中学校长卓玉昭、斗湖巴华中学校长李爱玲、育源中学校长冯国超、沙巴崇正中学校长郑宝维、保佛中学校长余金胜、拿笃中学校长徐亚烈以及丹南崇正中学代表叶国临教师，与台湾中国科技大学、玄奘大学、黎明技术学院、南开科技大学、经国管理及健康学院、台湾首府大学、东华大学、中华医事科技大学、大叶大学及静宜大学代表联合签署合作协议书。