新种蚓螈取名“特朗普” 中美洲国家巴拿马新发现一种穴居两栖动物，一家环保建筑材料公司的创办人以2.5万美元（约10.46万令吉）投得命名权，取名为“Dermophis donaldtrumpi”，以暗讽美国总统特朗普在全球暖化的取态有如“失明”。

中美洲国家巴拿马新发现一种穴居两栖动物，一家环保建筑材料公司的创办人以2.5万美元（约10.46万令吉）投得命名权，取名为“Dermophis donaldtrumpi”，以暗讽美国总统特朗普在全球暖化的取态有如“失明”。

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新发现的两栖动物是一种蚓螈，没有双目和会把头埋在沙堆中，命名权拍卖为组织Rainforest Trust筹款。

有科学家已使用这个名字，正式在科学文宪上公布发现成果。Rainforest Trust表示，这种两栖动物容易受全球暖化影响，与其同名的人所推出的气候政策，会导致它有灭绝的危险。

取得命名权的环保建筑材料公司联合创办人艾丹贝尔表示，蚓螈一词取自拉丁语“caecus”，意即“失明”，反映特朗普对气候变化的取态。他又说，“Dermophis donaldtrumpi”将头埋在沙中的能力，与特朗普对全球暖化的取态吻合。公司又将特朗普一头标志性的金发，以改图形式拼到这只动物的照片中。