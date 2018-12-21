李慧珊．巫统的退党潮与民主的反思 两线制的本意是让政党之间轮替与相互监督，不是让他们互相勾结，取宠，并把人民当成傻瓜一般愚弄。不然民主就没有任何意义继续存在了。这再次证明了马来西亚民主制度的不成熟以及民主体制的参与者对于民主概念并没有深刻的认识。

近日来，巫统的退党潮掀起了一番轩然大波。续沙巴巫统国会议员密谋的退党风潮后，西马的议员们也看似蠢蠢欲动，显得更焦躁不安了。经过几番的明争暗斗和权衡之术后，巫统主席拿督斯里阿末扎希于12月18日已正式宣告休假，即由署理主席莫哈末哈山代主席一务。当然，这还是引起了舆论的一片哗然。毕竟最接近巫统主席一职，也是对此权位最虎视眈眈的，可是前巫青团长-凯里。可重点来了，这位曾经一度位高权重，如今却沦落到官司缠身的阿末扎希真的是巫统议员们背后的最后一根稻草吗？抑或是他们竭尽所能找到的最天衣无缝的借口呢？而这一切究竟意味着什么。

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拉里．戴蒙德，美国著名政治学者曾指出，民主包括四个关键要素：

（1）透过自由和公正的选举产生政府；

（2）作为公民积极参与政治和公民生活；

（3）保护所有公民的人权；

（4）法律和程序同样适用于所有公民。

大马是众所周知的民主代议制国家。可国阵六十年的掌权，已让民主变得名存实亡了。马来西亚也因此成为了世界上单一政党执政最久的国家。但，非常幸运的，509大选人们从新拾回了他们手中的权力，把这个老牌的寡头政党换了下去，也为这个国家的命脉注入了新的血液。民主的曙光也再次照耀在了马来西亚的大地。马来西亚大选成功地通过合法的程序完成了政权的交移，第一次实行了政党轮替。

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就在大家期盼马来西亚的政治及公共领域会变得更加包容，开放和进步时，似乎出乎预料而糟糕透顶的事还是发生了。从509当晚人们惊恐希盟议员会跳槽到国阵而重挫改朝换代，到今日巫统的议员向土团党跳槽，一切都是以那么迅雷不及掩耳的速度发生着，而土团党主席兼首相敦马哈迪对这发生的一切是那么的淡定，好比一切都在他的预料之中。也许身为资历最深的前巫统领导的马哈迪，比谁都对现任巫统议员的心理状态有更清晰的认识。他那漫长而辗转的政治生涯所磨练出来的敏锐度让他早已明白在政治里头，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。“我们没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友，我的天职就是为我们的利益而奋斗。”这是第二次世界大战时期英国首相邱吉尔在一次演讲中说的。在有益于自身权利的巩固和政党势力扩大的情况下，马哈迪自然不会放过这个天赐良机。但庆幸的是，许多的希盟成员依然对此抱持怀疑的态度，并公开指责这样的做法是不负责任的。

无可否认，一名理性的人都是为了自身利益的最大化而做出种种努力。但巫统议员的素质实在让人堪忧。由他们的言行举止到所作所为都可以轻易看出，他们对民主充满了不信任感。有人会反驳说，议员也是普通人，也会有贪欲，这是无可厚非的。然而，这些人也许忘了，就是因为大家都是普通人，才需要一名不普通的领导，来领导这个国家。他们为国家为人民谋福利的欲望还不如他们为自生政治旅途的发展更为迫切。在野党不但没有扮演好监督政府的角色，反而想要卑躬屈膝于执政党的脚踝下谋取利益，这使得马来西亚的民主政治再次变得遥遥无期。两线制的本意是让政党之间轮替与相互监督，不是让他们互相勾结，取宠，并把人民当成傻瓜一般愚弄。不然民主就没有任何意义继续存在了。这再次证明了马来西亚民主制度的不成熟以及民主体制的参与者对于民主概念并没有深刻的认识。人民必须定好决心，党员必须定好对党的忠贞，领导必须定好国家宏观政策，这个国家的民主才会具有意义与可持续性。如今的马来西亚民主的弱点可说是一览无遗，可我们依然不可抱着侥幸的态度，必须投入真正的工作当中，改变政治垄断的现状，携手走过这条漫漫自由路，漫漫民主路。

（作者为拉曼大学高级讲师）