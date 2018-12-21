全国青少年乒乓赛团体赛‧雪男砂女晋18岁4强 去年亚军吉隆坡也不落人后，在复赛中以3比0轻取霹雳，半决赛迎来砂拉越，后者以3比0擒下吉打。

（槟城20日讯）寻求卫冕的雪兰莪今日在2018全国青少年乒乓赛男团18岁以下复赛中以3比0淘汰玻璃市，半决赛硬碰东道主槟城。

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槟城今日在另一场男团18岁以下复赛中以3比0击退柔佛，才摘下半决赛权。

去年亚军吉隆坡也不落人后，在复赛中以3比0轻取霹雳，半决赛迎来砂拉越，后者以3比0擒下吉打。

在女团18岁以下复赛中，上届冠亚军砂拉越和柔佛都顺利闯进半决赛其中砂拉越以3比0收拾吉打，半决赛对上届季军吉隆坡，后者以3比0拿下森美兰。

柔佛在下半区的复赛中以3比0取胜霹雳，半决赛对沙巴，后者以3比0轻取东道主槟城晋级。

欲蝉联冠军的砂拉越在复赛对马六甲、沙巴对吉隆坡、雪兰莪对槟城及柔佛对森美兰。

而身为卫冕的吉隆坡队，在男团15岁以下复赛中以3比0击退马六甲，半决赛迎来雪兰莪，后者以3比0轻取森美兰。

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柔佛在下半区的复赛中以3比0淘汰去年亚军砂拉越，半决赛硬碰布城，后者以3比0轻取玻璃市晋级。

在女团15岁以下复赛中，卫冕冠军砂拉越以3比0击退马六甲，半决赛对吉隆坡，后者在复赛中以3比2险胜去年亚军沙巴。

下半区的另一场半决赛是由雪兰莪对森美兰，其中雪男以3比1拿下槟城，森美兰也以3比1击败柔佛晋圈。