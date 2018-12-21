傅文耀．真的是市场不识货吗？ 以7-11为例，全球各地的分店提供多元化服务，产品选择也多，唯独大马的分店服务素质一般，很多店面连现金最火热的电子钱包付款也欠奉，你说投资者有理由捧场吗？

近期国内商业大亨丹斯里陈志远罕见地对市场放话，表示旗下资产遭市场严重低估，考虑将7-11便利店和产业臂膀成功置地等上市公司私有化。

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陈志远抱怨市场不识货，分析员也不太愿意追踪他的公司，导致市场对他的上市公司股票兴趣缺缺。事实真是如此吗？

网民回应是最直接的，脸书上就有不少人留言反驳陈志远这番话，他们措辞颇为激烈，指陈志远旗下公司高价上市，股价低迷反而不想办法创造价值，扭转公司表现，这做法并不对。

君子爱财需取之有道，否则将损害自己的诚信。马股上市公司有多达900多家，股息派发和盈利成长强劲的比比皆是，为什么市场要独爱丹斯里陈志远的公司呢？

另外，稳健派的股友会从一家公司的日常营运，来判断一家公司是否值得投资。以7-11为例，全球各地的分店提供多元化服务，产品选择也多，唯独大马的分店服务素质一般，很多店面连现金最火热的电子钱包付款也欠奉，你说投资者有理由捧场吗？

反观国内其他的便利商，无不卯足全力多元化商品和服务，且定位清楚，如：锁定捷运和商场人流的Mynews.com展店速度迅速，也正设立自身的生鲜食品生产线，他们就没有所谓的股价被低估问题。

更别提每开一家店就大排长龙的全家便利商店了，消费者在脸书上自发性打卡，帮他们做免费宣传。全家的商品固然不便宜，但是白领和年轻人却愿意奉上白花花银子。

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虽然成功集团业务十分多元化，从零售、基建、博采以及产业等领域都见其踪迹，近期却没有让市场惊艳的表现，业务庞杂反而令投资者无从下手，不知道这个集团真正生金蛋的鹅是那一只。

还有，投资者也认识到陈志远的一个习惯，如果那一门业务表现良好，他会选择将它卖掉。代理马自达的柏马（BAuto）原名成功汽车，汽车销量一直都相当不错，但陈志远就选择将之卖出套现，市场人士都相当不解，间接影响了市场的投资意愿。

成功集团股权分配之复杂，在大马股市也是数一数二，集团内上市公司互相持有彼此股权，单单要弄清楚大股东在集团内持股比例，就足以让你坐在电脑前研究好几天了，新手或怕麻烦的股友通常会避免这类公司。

股坛名人冷眼一直苦口婆心地告诫投资者，若一家公司无法维持高盈利成长，最好别投资。孟子云：内有不得，反求诸己，成功集团股个别上市公司的股价不受市场青睐，真的是别人的问题吗？