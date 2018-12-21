元首杯‧三忠宫快速猎手出局‧骑士猛龙报到4强 暴走骑士与西港猛龙率先晋级元首杯入选赛半决赛，提早出局的则有马六甲三忠宫和雪兰莪快速猎手。

暴走骑士后卫李光辉（右）继续扮演幕后功臣，图示他切入篮下上篮。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）暴走骑士与西港猛龙率先晋级元首杯入选赛半决赛，提早出局的则有马六甲三忠宫和雪兰莪快速猎手。

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第60届元首杯全新的入选赛于周四进行第2比赛日，暴走骑士在A组以82比65战胜抱着来参与与见识本土最高水平篮球赛的纳闽，收获2连胜，纳闽则1胜1负。

骑士2连胜

与上一场剧情雷同，暴走骑士开局就“暴走”，打出一波13比0。尽管半场前纳闽追剩11分差距，但三节打完后再次被拉开，骑士扩大领先优势至68比47，最终没再让对手追上来。

骑士得分卫刁振杰再次拿下全队最高分，本场比赛他有23分和6篮板，纳闽大前锋洪仁伟则“空砍”大号两双（24分13篮板）。

昨晚（19日）意外输球的美里火马，要想出线就不能再输，这支砂拉越球队在A组另一场比赛以71比56力克快速猎手，无意外将战绩更新为1胜1负，猎手则2场不胜说再见。

火马半场44比27领先，加上队长马志勤本场得到队友支援，最终火马15分差胜出。

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猛龙42分胜三忠宫

早前，以东南亚篮球联赛（ABL）本土阵容参赛的西港猛龙绰绰有余，早在进入中场休息时就杀死比赛，最终以98比56轻取马六甲三忠宫；由于B组仅仅3队，故猛龙赢一场就足以晋级半决赛。

猛龙第一节29比10领先，半场扩大至33分，三节打完双方分差来到80比38。数据统计，三忠宫失误数字高达29次，猛龙在一度领先多达51分的轻松情况下练兵。

猛龙多达6人得分上双，其中王奕栋得到26分10助攻5篮板4抄截、陈振华贡献16分8篮板，队长陈伟隆则刷下两双数据（10分10篮板）。