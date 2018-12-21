白慧琪．从十大新闻说起 相较去年的十大新闻，今年的政策类新闻占了很大部份。其实，新政府落实各种大小改革也不稀奇，只是这些改革为何不得人心，反而引起反弹，各个惹议？

一年又到岁末，各个新闻媒体都在这时推出十大新闻或十大新闻人物投选活动。此次星洲网推出的票选活动不只有十大人物，还有十大重要时刻、争议课题、暖心时刻、沉重时刻和十大“骗很大”。

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粗略看看几个媒体列出的候选名单，少不了的是509马来西亚首次政党轮替，然后前首相纳吉夫妇面控，其他前朝高官接踵被调查。这是大马首次换政府，新政府清算前朝舞弊是预料中事。

星洲网的十大议题候选名单包括：学生改穿黑鞋黑袜上学、国内大型工程叫停、SST取代GST、敦马：开除1.7万政治委任公仆、政府不签ICERD、穆斯林女子同性性行为鞭刑案、国债逾1兆令吉、承认统考课题、食肆明年起禁烟、废除死刑势在必行、拉大拨款大减、新燃油津贴机制、扣薪偿还PTPTN。

看看，是不是有很多不顺你意的？还有最近一波巫统退党潮，一众叛将会否化身青蛙跳进希盟，这事来不及列进票选名单中。

相较去年的十大新闻，今年的政策类新闻占了很大部份。其实，新政府落实各种大小改革也不稀奇，只是这些改革为何不得人心，反而引起反弹，各个惹议？

一来，希盟政府的每项新措施，都杀个民众措手不及。改穿黑鞋黑袜是教育部长马智礼在一场论坛上突然脱口而出的。SST取代GST虽是希盟选前的竞选宣言，但新的SST并没有良好的宣导。再来是内阁决定废除死刑，引发争议后，政府也没有主导多少理性沟通，留下两极化对立。

二则，希盟政府的政策不断U转。承认统考原也是希盟竞选宣言之一，但这一承诺没有在选后立刻兑现，希盟政府还需时间探讨。

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扣薪偿还PTPTN机制引起反弹，政府立马宣布展延。说到U转，还有没列进十大候选名单的课题，包括废除大道收费站、恢复地方选举。

最令人心寒的是种族宗教课题连续两年入榜。去年有啤酒节风波、清真洗衣店，今年有穆斯林童婚、穆斯林女性同性性行为鞭刑案，还有反ICERD集会。

种族和宗教议题一再被政治人物玩弄于股掌，当作政治筹码。当一方挑起种族宗教议题，政府为何不能以人为本，坚定人权和各种族宗教平等的立场，来反击这些挑衅声浪。

是我们对新政府有太多期许，以致失望这么大吗？

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不，新政府至多只有5年的时间，人民没有义务给新政府时间适应，他们本来就只有5年时间证明自己。