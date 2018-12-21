无人机大闹英国机场·数百航班延误影响十多万旅客 无人机大闹伦敦盖威克机场逾24小时，危机仍未解除，影响十多万名旅客。警方表示，这并非恐怖攻击，但显然是有人利用工业级无人机“蓄意骚扰”，英国军方出动特殊装备协助。

无人机大闹伦敦盖威克机场，导致多个航班更改路线或取消。（图：美联社）

（英国．伦敦20日讯）无人机大闹伦敦盖威克机场逾24小时，危机仍未解除，影响十多万名旅客。警方表示，这并非恐怖攻击，但显然是有人利用工业级无人机“蓄意骚扰”，英国军方出动特殊装备协助。

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盖威克机场（London Gatwick）位于伦敦附近，是英国数一数二繁忙的机场，从昨天晚上9时左右开始，由于传出有无人机飞越跑道，所有班机被迫停飞。

英国广播公司（BBC）报道，今天原本预计有760架航班的11万旅客要利用盖威克机场起降，却都因无人机事件延误，相关影响可能会持续多日。许多班机转往伦敦的希斯罗机场或卢顿机场，或伯明罕、曼彻斯特、卡地夫、格拉斯哥，甚至巴黎、阿姆斯特丹等其他城市。

盖威克机场当局表示，跑道必须等到“完全安全”，才会恢复开放。

国防大臣威廉森（Gavin Williamson）证实，军方已经介入协助塞克斯郡（Sussex）警方。他表示：“军方有一些特殊装备，这不是出动军方的常见状况，但我们会到场协助，尽力让机场尽早重新开放。”

除了国防部外，其他政府部会官员也协助处理，并随时向首相梅伊（Theresa May）报告最新情况。

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机场当局预期，班机受影响的状况会持续至明天，利用盖威克机场起降的航空公司都建议旅客先上网查询班机状况，若班机遭到取消，就不要前往机场。

在盖威克机场起降最多航班的易捷航空（Ryanair）已经宣布，明天所有航班将转往斯坦斯特德机场（London Stansted）起降。

盖威克机场营运长伍德鲁夫（Chris Woodroofe）指出：“警方正在搜寻无人机的操作者，以制止无人机。”他还表示，警方并不希望将无人机击落，担心流弹可能造成误伤。

伍德鲁夫表示，由于无人机飞行的位置太靠近跑道，开放跑道并不安全。目前大约有1万1000名旅客滞留机场。

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无人机操作者若遭到逮补，可能面临5年有期徒刑。

（中央社．记者戴雅真）

