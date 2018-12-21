星观点．为教育改革作好准备 近年来不乏对教育制度的反思，各方皆认同必须改革教育制度，回归教育本质；不过，对于改革的方向与力度、落实的时机与措施，却有不同意见。

教育部推动改革的决心，应获支持与鼓励，但坊间的杂音亦不可忽略。在杂音背后反映的是家长的焦虑与信心不足。

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明年新学年，小学一至三年级将迎来新制度，除了取消年中和年终考试，也不会再有固定的分班制。

这对于学生与家长，都是一个全新的措施，至今为止，仍有家长与社会群众难以接受，甚至不认同这种做法。

教育部取消小学低年级的考试与分班制度，旨在突破以前的旧框架，试图为国内教育注入新气象，走出应试教育的泥淖。

我国社会长期过于注重学业成绩，应试教育大行其道，长此以往，偏离教育宗旨，让人忧虑。近年来不乏对教育制度的反思，各方皆认同必须改革教育制度，回归教育本质；不过，对于改革的方向与力度、落实的时机与措施，却有不同意见。

应试教育有违教育初衷，然而许多家长已习惯这套制度，废除考试后，他们担忧无法评估孩子学业进展。当然，也有人认为，考试的压力能推动学生学习，一旦没有考试，学生会变得懒散。

至于分班制的取消，在赢得掌声之余，也惹来争议。站在教育部立场，分班政策并不符合全面教育原则；惟坊间部份家长却担心素质参差不齐的学生共同学习，会拖慢孩子的进度。

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教育部推动改革的决心，应获支持与鼓励，但坊间的杂音亦不可忽略。在杂音背后反映的是家长的焦虑与信心不足。教育部这些年来推动过不少改革，但却往往在不久后就“觉昨日之非”，或是推倒重来，或是改弦易辙，让一批又一批的学生沦为白老鼠。

家长的忧虑其来有自，教育部必须消除他们的疑惑，建立他们对教育改革的信心。譬如，如何评估孩子学习进度、如何确保教师在执行课堂评估时不会偏心等等问题，都必须获得详尽解答。教育部日前举行“取消小学第一阶段考试”媒体汇报会，发放更多资讯，解答各种疑问，是正确的做法，有助于消除坊间疑虑。

新学年即将开始，教育部应作好万全准备，关注每一个细节，同时开放沟通交流的管道，及时听取各相关方面的回馈与意见，以确保新政策能有效执行，为教育发展打开一片新天地。