吴健南．重点不在能不能“跳” 案情所暴露的关键问题并不只是应否制定法令禁止议员跳槽。反之，我们更应关注的是导致该退党潮的背后动机，及有关过程是否涉及公权力的滥用。

针对近来巫统出现的一波又一波议员退党潮，很多人把舆论焦点放在大马应否制定反跳槽法令。

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但根据我的观察，该案情所暴露的关键问题并不只是应否制定法令禁止议员跳槽。反之，我们更应关注的是导致该退党潮的背后动机，及有关过程是否涉及公权力的滥用。

在这方面，我要强调的，这不是一般像发生在英美等民主老牌国家的零星议员跳槽个案，更不是理想化的因为政治理念和原则跟党出现分歧所导致。其影响层面和规模，也远比过去只涉及州政权更迭的1990年代的沙巴团结党政权危机，或2009年的霹雳宪政风波等来得深远。

因此，若没有任何公权力的介入乃至被滥用，有关显然经过精心策划的庞大退党潮会发生吗？

而一旦有关大马建国史上最庞大的政治青蛙生产计划，的确涉及任何公权力的被滥用。我必需强调，即便大马没有相关的反跳槽法令，有关威迫或利诱相关议员跳槽的举措，显然还是违反大马现有的反贪污法令。

这与前首相纳吉在任时处理一马公司弊案的情况如出一辙。姑且先不论其是否曾直接涉及该公司的管理和决策部份。但他当时运用本身作为首相一职特权，撤换总检察长人选，干预相关特工队调查工作的举措，就已明显引起涉嫌滥权和破坏三权分立的争议。

而在这方面，大马的2009年反贪会法令第3、23和24条文已清楚阐明，任何来自公共机构的官员，若涉及运用本身职务以取得任何形式的报酬，包括金钱、职位、物质、代还贷款，或其它的好处，包括免于被采取任何的民事或刑事调查或法律行动，并最终让其本身或伙伴受惠。

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那么，这皆属于滥权的一种罪行，最高刑罚包括监禁20年和1万令吉罚款。

而所谓的“公共机构官员”的定义也非常广泛，从首相、部长、国会议员，到法官都不能幸免。

了解了上述反贪会法令后，就让我们来进一步探讨有关巫统议员退党潮，背后所涉及的一些可能动机。

根据许多行动党议员的政治正确说辞，他们一般上皆把问题归咎于巫统本身。包括指该些退党议员过去已习惯了通过获取庞大政府拨款方式服务选民，所以无法在没有金钱维持的政治文化中生存。

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但是，他们不愿或不敢正视的一个政治现实则是，除了“萝卜”

以外，首相敦马手中所握着的那支“棒”-反贪会，也在这起最大退党潮中，起了微妙关键作用。

首先是在509初期，打着反腐倡廉和严打一马公司弊案的出师有名旗帜，纳吉、阿末扎希乃至不少跟该弊案有关联的巫统议员或基层领袖，都纷纷排着队进法院，面对一波又一波没完没了的贪污相关提控和调查。

然后再祭出断粮策略，冻结巫统和近1000个单位的银行户口。但凡跟一马公司资金流向沾上边的，无一幸免。

而最后则诚如大部份巫统最高领导层包括阿末扎希和莫哈末哈山所指控般，敦马要求他们解散巫统，并加入土团党。

虽然敦马至今不愿证实其欲解散巫统的有关指控。但从他过去在巫统的显赫领导背景，到509大选带领希盟成功落实首次政党轮替后，所针对巫统进行的一系列打贪举措不难发现，有关可能性的确相当高。

这也是为何他不愿接受一些社会运动分子包括安美嘉的建议，干脆直接让希盟跟巫统结盟。因为如今他已设立了土团党并掌握政权，而倒台后的巫统则已沾上太多历史污点和失去谈判条件。所以他当然希望通过促使巫统议员跳槽的方式，取个一石多鸟，一方面搞垮巫统削弱在野党势力，一方面通过壮大土团党延续巫统斗争处衷，甚至最终再次否决安华的拜相机会。

问题是，物极必反，器满则倾。若真心为国为民，严厉打贪当然是好。但若失控到涉嫌成为一种满足个人议程的政治武器，包括藉此向相关巫统议员施压，以换取不会被当局进一步采取行动等幕后利益交换。则俨然已是另一种公器私用的滥权举措。

更严重的是，倘若涉及者又是国家最高领导，则与上述所提的纳吉在一马公司弊案所涉及的滥权举措无异。因为大马的反贪会主席人选至今依然是由首相所决夺，而非直接向国会问责。

回顾历史，过去敦马首度任相期间的最大政绩污点，就是为了革除安华，而不惜破坏大马司法独立，涉嫌以专制和蛮横手段为安华套上各种有的没的罪名，包括滥权和鸡奸。

因此，如今已经历首次政党轮替的我们，绝不希望看到有关马哈迪主义的回归和安华冤案的重演，包括再次因为个人领袖之间的权斗议程，而不惜牺牲我国的反贪会独立，甚至把大马打造为全球最大的“政治青蛙生产国”。