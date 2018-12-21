巴黎圣杰门续约阿勒奥拉四年 出生在巴黎的阿勒奥拉2006年进入“大巴黎”青训体系，他于2009年7月与俱乐部签下第一份职业合同。

阿勒奥拉（左）今年跟随法国国家队在俄罗斯获得了世界杯冠军，但未上场比赛。（图：法新社）

（法国‧巴黎21日讯）法甲霸主巴黎圣杰门20日宣布，与门将阿勒奥拉签下为期四年的新合同，法国“国门”将至少效力到2023年6月。

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出生在巴黎的阿勒奥拉2006年进入“大巴黎”青训体系，他于2009年7月与俱乐部签下第一份职业合同。

25岁的阿勒奥拉目前为巴黎圣杰门各项赛事出场85次，跟随球队赢得了8个冠军。作为法国国家队成员，阿勒奥拉今年在俄罗斯获得了世界杯冠军，但未上场比赛。随后在9月6日，他上演了在法国国家队的首秀。

“能够在巴黎圣杰门继续职业生涯并不断取得进步，对我来说非常重要。”阿勒奥拉在续约后说，“这家俱部不仅是我训练的地方，更深深印在我的心里。俱乐部为我提供了与优秀队友追求远大目标的机会。”

巴黎圣杰门主席阿尔赫莱菲认为，阿勒奥拉是俱乐部青训体系的杰出代表。“从在这里的第一天起，阿勒奥拉就展现出与优秀教练员以及队友共同进步的强烈意愿。他此番完成续约，也表明我们一直以来对青训体系中成长起来的球员的信心。”（新华社）