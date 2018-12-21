林德成．当红关键字：“退” 议员跳槽就是背叛选民，如今接受跳槽者是否也愧对选民？

“变”是2018年马来西亚年度汉字，以象征一个全新的政府诞生，并寄望新政府能引领人民向往更好的生活和经济发展。509选举成绩就是是一个很好的答案，去表述众多人心目中的期望。人民投选了新政府，亦得检验对方的成绩和成果，这个“变”是否有发酵成理想中的形状，为大家心中所想要的正义发声？

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步入2018年尾声，马来西亚倒是迎来了一股“退潮”，这个“退”得从巫统开始说起。

选举之后，巫统分崩离析，陆续有党员退党，最为知名的便是拥有逾40年党龄的慕斯达化。

当中较大因素可归咎于巫统没有及时从败选中振作起来，任由党内怨气积累，演变成陆续爆发的退党潮。老将慕斯达化最终加入了土团党，而这举动也掀起了土团党待势而起的序幕。

紧接剧情就如大家所见到，阿尼法阿曼（沙巴金马利）、罗士曼依斯利（纳闽）、玛丝艾米雅蒂（马日丹那）、诺阿兹米（峇眼色海）、韩沙再努丁（拉律）等人也跟随脚步，沙巴巫统之后爆大型退党潮，如今的巫统已是一位濒临急病的病人，正等人急救。原以为巫统主席阿末扎希可以担任此医者角色，胜出党选可引领巫统走出这个低潮。看着多位党员不辞而别，加上自己面临46条控状，让自己陷入非常胶着的状态。有时命运弄人，几个月前他强势夺下主席之职，如今却落得无尽唏嘘，决定“退下”，下放主席职务给副手。如他所言，巫统已分裂成5个派系，面临党内压力，大战前他最后选择退下，令巫统形成一个颓势。

巫统内部斗争一日未解，现在宣布“告假”则加速瓦解进程。早前巫统最高理事洛曼要求纳吉回来担任实权领袖稳定军心，也许看到自己无力挽回而拒绝了这个建议。

有很多人也看好凯里能借此发挥，为巫统带来新气象。很多人看见巫统瓦解认为是一件乐事。但深想一层，瓦解了，这些党员们难不成组织新政党？毕竟吃惯了豪宴，突然粗茶淡饭岂能适应。平凡的云淡风轻，比起官场上能呼风唤雨的滋味，后者更吸引人。巫统倒了，投机分子会依序附在现有的政党上。现阶段希盟里只有土团党是表态欢迎，很难不令人想像这会不会是巫统2.0的前兆。其余盟党早已发声不接受，土团却有着暧昧不清的立场，只为盟友之间添加猜疑。

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主要疑虑可说是土团党接受前甲州首长阿都拉欣淡比仄入党。他与很多现任希盟领导不和，甚至被强烈抗议拒绝加入。土团党主席慕尤丁称，只要巫统前党员反省与悔改，加上应宏观的看待政局发展，而不囿于现有的观念，停留在以前。此言论如针扎了现任希盟领导层。胜选得来不易，如今接受巫统前重要领袖入党，无疑大大减损希盟的诚信。努鲁依莎的“裸辞”或许是最好的回应和答案。

议员跳槽就是背叛选民，如今接受跳槽者是否也愧对选民？

另一个政党马华，早前众多人希望对方敢于退出国阵，重新出发。然而出乎大家所料的，众高层在代表大会最后提出推动“解散国阵”方案。此举并没有将国阵推到边缘，也遭驳斥无权解散。看着巫统继续沉陷，马华是否会做出选择，退一步而海阔天空？还是陪同盟友等待转变？此时，时势给了马华一个选择，置诸死地而后生也许是一条可行之路？