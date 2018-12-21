特朗普不签支出法案．斥中国是经济间谍．美股重挫逾1.5% 截至当日收盘时，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌464.06点，收于22859.6点，跌幅为1.99%。

（图：新华社）

（美国．纽约21日讯）美国总统特朗普表明不签署支出法案引发政府停止运作危机，引发市场忧虑，再加上美国司法部指责中国进行大范围经济间谍活动，中美关系再陷紧张局势。

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纽约股市三大股市20日下跌，幅度均超过1.5%。

截至当日收盘时，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌464.06点，收于22859.6点，跌幅为1.99%。标准普尔500种股票指数下跌39.54点，收于2467.42点，跌幅为1.58%。纳斯达克综合指数下跌108.42点，收于6528.41点，跌幅为1.63%。

板块方面，标普500指数十一大板块当日十跌一涨，能源板块、非必需消费品板块、科技板块和工业板块跌幅居前，金融板块跌幅最小。受避险需求推动，公用事业板块上涨0.27%。

经济数据方面，美国劳工部20日公布的数据显示，在截至12月15日的一周，美国首次申领失业救济的人数为21.4万，高于前一周的20.6万，但低于市场预期的22万。（新华社）