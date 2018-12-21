台北上海双城论坛·“对抗不是解决方法”·柯文哲：合作符两岸利益 台北上海双城论坛周四上午登场，台北市长柯文哲重申，“两岸同文同种，有共同的历史和文化”。他认为，对抗不是解决问题的好方法，合作才会更符合两岸人民的福利。

（台湾．台北20日讯）台北上海双城论坛周四上午登场，台北市长柯文哲重申，“两岸同文同种，有共同的历史和文化”。他认为，对抗不是解决问题的好方法，合作才会更符合两岸人民的福利。

广告

双城论坛上午于台湾晶华酒店举行，本届以“循环经济”为主题，开幕先后由北市府副市长邓家基、上海市常务副市长周波分别致词，并进行主题演讲、签署包括“青少年运动员培养”、“台北市大同区与上海市嘉定区”、“台北市电影委员会与上海市广播影视制作业行业协会”等交流合作备忘录。

柯文哲最后致词时表示，台北、上海双城论坛已成为两岸关系持续进步的力量，不仅确保了两市的友谊跟两岸的和平发展，也透过市政议题交流，增加彼此的认识了解和信任。

柯文哲提到，自己处理两岸事务也是同样的态度，要把人民利益摆在第一顺位，相信两岸之间一定可减少很多不必要的争执，走向共同合作的道路。

而上海市常务副市长周波早前致词时也表示，双城论坛可以延伸到长三角三省一市，秉持两岸一家亲的精神，共同谱写更多美好的双城故事，共同维护两岸和平发展的大局。

在此前一晚，双城论坛欢迎晚宴在圆山大饭店举行，柯文哲和周波分别致辞时同提“两岸一家亲”，而民进党、时代力量市议员集体缺席晚宴。

柯文哲之后受询时指，“两岸一家亲”被标签化，要提新名词。总统府发言人黄重谚说，两岸此时最重要的不是口号，而是务实解决攸关人民权益的问题，非洲猪瘟蔓延，呼吁北京当局共同在阻绝疫病蔓延上负起责任。

广告

周波周四下午搭机返沪，独派青年李嘉宇等10人到场，高喊“台湾中国，一边一国”，并高举标语，被警方带走；周波原订发表简短感言，因而取消。

