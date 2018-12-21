普汀年终记者会登场·警告勿小觑核战威胁 正值俄罗斯与乌克兰、西方国家的紧张关系升高，俄罗斯总统普汀周四出席年终记者会警告，各国不应小觑核战的威胁，降低使用核武的门槛将引发全球灾难。

与会记者高举写着自家媒体公司的名字，以吸引普汀注意。（图：法新社）

（俄罗斯．莫斯科20日讯）正值俄罗斯与乌克兰、西方国家的紧张关系升高，俄罗斯总统普汀周四出席年终记者会警告，各国不应小觑核战的威胁，降低使用核武的门槛将引发全球灾难。

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美国近期宣布将退出美苏在冷战时期所签署的中程核导弹条约，普汀当时扬言，美国一旦退出，俄罗斯将开始发展条约中禁止的核导弹。

今年的年终记者会有国内外数百媒体逾1700名记者参与，其中有些来自俄罗斯偏远地区，以及一些获得莫斯科当局批准的外国媒体。

普汀自2001年以来，每年都召开年终记者会，最长的纪录是在2008年，当时记者的提问和总统的答覆，总时间长达4小时40分。

与美关系紧张

普汀今年面临不少地缘政治难题，其中又以与美国关系紧张为最。

普汀在记者会上针对乌克兰船员遭俄军扣押一事说：“他们的命运将交由法院去决定。”上个月底，俄罗斯与乌克兰舰艇在克赤海峡爆发冲突，也使两国的紧张关系再度升高。乌克兰总统随即宣布在部份国土实施戒严，而美国总统特朗普也因此宣布取消在阿根廷G20峰会期间与普汀会晤。

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他指，西方国家制裁俄罗斯，因为俄罗斯与日俱增的国际影响力。他说，俄罗斯已适应遭国际社会制裁的日子，并称将带领俄罗斯挤入全球五大经济体的行列。

他更批评西方社会以特工丑闻，打击俄罗斯成为竞争对手。

谈及日俄关系，普汀对日本部署美国导弹防御系统表示关切。

特朗普日前宣布美军已击败位于叙利亚的“哈里法国”（IS），并将全面从叙利亚撤军。普汀对此表示欢迎，但他也揶揄美国“口是心非”，指美方已多次宣布将从阿富汗撤军，但不曾离开过。