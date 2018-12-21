马兹拉哈欣．不要生气
在阿布胡勒（Abu Hurairah）的叙述中，一名男子向先知问道：“给我忠告！”，我们敬爱的先知回应说：“不要生气。”
我几乎不敢问这个问题：我们已经变成一个极度愤怒的人了吗？
在我写着这篇文章时，已故消拯员阿迪的遗体刚刚运抵吉打，这是他下葬的地方。社交媒体正充斥着正义的呼唤。
就在一周前，巴生变性人的死让我们再次感到震惊。有人说这是仇恨犯罪。有人说是盗窃案。无论如何，这两种情况都无法说明殴打致死的理由。
在几周前，我国社交媒体流传着一则消息，说有一些组织放话将对那些“低估”马来人主权的人进行报复──其中有很多杀伤力的语言和可怕的暴力威胁。
除了这些，还有很多很多发生在我国的暴力事件，包括类似“巡逻组织”的暴力团体，他们肆无忌惮的恐吓我们的社区。
大马应该是一个迈入新时代和正义的国家，这一切的愤怒从何而来？我们国家的社会正义是否破产了，而我们现在必须自求多福（字面上）？
还是存在更深层次，更系统性的问题导致大家感到沮丧和激动，而所有错误的情绪从中破坏了社会秩序？
在古兰经（第15章），天使在真主的指示下向亚当叩头，他们都这么做了，唯独易卜劣厮例外（15:31）。易卜劣厮认为本身的创作（无烟之火）比亚当（用粘土做的）更优越并拒绝向他叩头（15:33）。
出于这个原因，真主把易卜劣厮驱逐出天堂（15:34），因此他誓言要在地球上诱惑人类以制造混论（15:39）。
人类历史处处可以看到易卜劣厮的踪迹，因为最剧烈的毒药是仇恨和愤怒。
伊斯兰告诉我们，强者不是那些最懂得摔跤的人。强者是那些能够在愤怒中控制自己的人（穆斯林圣训第32节第6313段）。
在阿布胡勒（Abu Hurairah）的叙述中，一名男子向先知问道：“给我忠告！”
我们敬爱的先知回应说：“不要生气。”
那名男子一次又一次问先知同样的问题，每一次，先知都回答说，“不要生气”（布哈里圣训第73篇第137段）。
马来西亚即将变成一个非常愤怒的国家，我们必须找出原因。
是不是以为社会契约让我们国家建立在如此微妙境地，以至于最轻微的失衡就会导致我们支离破碎？
或者我们是否在迈向全球化国家的路上感受到了威胁？
或者是世界各国对“和平转移政权”的赞美，实际上是一种不稳定的麻木状态──而大家对希望联盟获胜的愤怒和不满是真的，只是反应延迟了？
如果我们可以暂时消除所有形式的愤怒，并以合理的理解和同情的方式取而代之，我相信事情会变得非常不同。
因为是愤怒杀死了巴生的变性人，以及其他在芙蓉、关丹、怡保和大马其他地方的人。
是愤怒导致社交媒体充斥着仇恨的言论。
是愤怒导致首邦市的寺庙骚乱。
是愤怒让我们互相敌对。
也是愤怒杀死了已故阿迪。
（Majidah Hashim为伊斯兰姐妹组织通讯经理）
文章来源：
星洲日报/言路·作者：马兹拉哈欣·2018.12.21
马兹拉哈欣．不要生气
我几乎不敢问这个问题：我们已经变成一个极度愤怒的人了吗？
在我写着这篇文章时，已故消拯员阿迪的遗体刚刚运抵吉打，这是他下葬的地方。社交媒体正充斥着正义的呼唤。
就在一周前，巴生变性人的死让我们再次感到震惊。有人说这是仇恨犯罪。有人说是盗窃案。无论如何，这两种情况都无法说明殴打致死的理由。
在几周前，我国社交媒体流传着一则消息，说有一些组织放话将对那些“低估”马来人主权的人进行报复──其中有很多杀伤力的语言和可怕的暴力威胁。
除了这些，还有很多很多发生在我国的暴力事件，包括类似“巡逻组织”的暴力团体，他们肆无忌惮的恐吓我们的社区。
大马应该是一个迈入新时代和正义的国家，这一切的愤怒从何而来？我们国家的社会正义是否破产了，而我们现在必须自求多福（字面上）？
还是存在更深层次，更系统性的问题导致大家感到沮丧和激动，而所有错误的情绪从中破坏了社会秩序？
在古兰经（第15章），天使在真主的指示下向亚当叩头，他们都这么做了，唯独易卜劣厮例外（15:31）。易卜劣厮认为本身的创作（无烟之火）比亚当（用粘土做的）更优越并拒绝向他叩头（15:33）。
出于这个原因，真主把易卜劣厮驱逐出天堂（15:34），因此他誓言要在地球上诱惑人类以制造混论（15:39）。
人类历史处处可以看到易卜劣厮的踪迹，因为最剧烈的毒药是仇恨和愤怒。
伊斯兰告诉我们，强者不是那些最懂得摔跤的人。强者是那些能够在愤怒中控制自己的人（穆斯林圣训第32节第6313段）。
在阿布胡勒（Abu Hurairah）的叙述中，一名男子向先知问道：“给我忠告！”
我们敬爱的先知回应说：“不要生气。”
那名男子一次又一次问先知同样的问题，每一次，先知都回答说，“不要生气”（布哈里圣训第73篇第137段）。
马来西亚即将变成一个非常愤怒的国家，我们必须找出原因。
是不是以为社会契约让我们国家建立在如此微妙境地，以至于最轻微的失衡就会导致我们支离破碎？
或者我们是否在迈向全球化国家的路上感受到了威胁？
或者是世界各国对“和平转移政权”的赞美，实际上是一种不稳定的麻木状态──而大家对希望联盟获胜的愤怒和不满是真的，只是反应延迟了？
如果我们可以暂时消除所有形式的愤怒，并以合理的理解和同情的方式取而代之，我相信事情会变得非常不同。
因为是愤怒杀死了巴生的变性人，以及其他在芙蓉、关丹、怡保和大马其他地方的人。
是愤怒导致社交媒体充斥着仇恨的言论。
是愤怒导致首邦市的寺庙骚乱。
是愤怒让我们互相敌对。
也是愤怒杀死了已故阿迪。
（Majidah Hashim为伊斯兰姐妹组织通讯经理）
文章来源：星洲日报/言路·作者：马兹拉哈欣·2018.12.21