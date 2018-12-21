张念群：部份条文保护大专生·不全面废大专法 教育部副部长张念群指出，政府不全面废除禁止大专生在校园参政的1971年大专法令之原因，主要因为该法令里面所存在的一些条文是在保护大专生。

（吉隆坡20日讯）教育部副部长张念群指出，政府不全面废除禁止大专生在校园参政的1971年大专法令之原因，主要因为该法令里面所存在的一些条文是在保护大专生。

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她举例，大专法令15（4）条文就是一项保护大专生的条文，因此政府认为现阶段没有必要废除它。

张念群今日在国会上议院为2018年大专与大专院校法令（修正）法案二读辩论作总结时，向参与辩论的上议员说：“我知道很多议员都在问政府为何不直接废除大专法令，而只修改15条文等相关条文。我在这里要纠正，希盟政府给予废除这项法令的期限并非5年，而是提前在2020年。”

2020年呈新法案取代

她表示，政府的用意是到了2020年，教育部就会在国会提呈另外一项全新的法案取代这个大专法令修正法案。

“我们认为，暂时没必要全面废除它，反而先修正一些可以允许大专生有更多参与校园政治活动空间的条文，一旦此法案在宪报上颁布生效后，大专生就立即享有更自由的空间，所以教育部成立了一个工作委员会接纳所有意见和草拟新法案内容。”

此外，张念群也说，另外一个“执行废除大专法令技术委员会”则扮演协调、探讨和检讨全面废除大专法令所有条文的角色。”

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她重申，政府对大专法令的立场是先废除可以废除的，其他对学生具保护作用的条文则保留。

“就好像我们暂时还是不允许校园大专生参与一些违反法律的团体或非政府组织，总之在2020年会提呈全新的法案来取代大专法令。”