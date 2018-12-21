郑丁贤．阿末扎希交棒以后 他把主席职权交给副手莫哈末哈山，没有确认时间，也没有设下条件；手上的一切，就好像是放出去的鸟儿，一去不复返。

尽管阿末扎希只是“移交主席职权”，名义上还是巫统主席；然而，明眼人看得出，这只是一个体面台阶。

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当阿末扎希步下台阶，再也难回来了。

一个没有职务和权力的主席，如同一个被流放的国王，空有一个头衔，什么事都做不了。

他把主席职权交给副手莫哈末哈山，没有确认时间，也没有设下条件；手上的一切，就好像是放出去的鸟儿，一去不复返。

除非阿末扎希能够在短期内摆脱所有的指控，恢复名誉和地位，同时重新取得党内的信任，或还有机会，但是，可能性微乎其微。

他目前面对46项贪污控状，可能还陆续有来，包括被指在半年前党选涉嫌买票。官司缠身，已经让他成为跛脚鸭主席。

阿末扎希被控时，巫青团已经公开要他休假，副主席卡立诺丁也站在巫青团这一边。不过，另外两名副主席，依斯迈沙比里和马哈基尔则力挺阿末扎希，并获得多数最高理事支持。署理主席末哈山原本倾向要他休假，最终改变态度，按兵不动。

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然而，如今的情况，比当时严重得多。从沙巴巫统近乎瓦解，到西马议员跟随退党，使巫统的国会席位从54席遽减至37席。

集体跳槽事件之后，阿末扎希的态度还很强硬，声称没有必要下台，即使要他走，也得召开党大会，启动工程浩大的倒主席机制。

事实摆在眼前，如果主席不走，就会有更多议员出走，巫统崩盘在即。

至此，党高层已经无法坐视危机恶化。据了解，巫统一名副主席致函阿末扎希，列举各项他必须辞职的原因；而从末哈山以下，都认同扎希必须走。

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顽强如他，已经孤立无援，只能放弃，找个下台阶离开。

阿末扎希移交职权之后，巫统的危机会结束吗？

不会。末哈山接过棒子，问题依然存在。他的政治实力局限在森州，无法统领全国巫统；担任署理主席以来，他也没有突出表现。

况且，除非上诉得直，否则他还面临晏斗州议席补选，显得自顾不暇。

尽管如此，阿末扎希交出棒子，至少可以疏解巫统当下的压力，得到一个喘息的机会。

巫统的退党潮，其实来自外部和内部。

外力方面，是来自马哈迪和达因。阿末扎希和马哈迪的关系早已破裂，特别是阿末扎希倾向和安华合作，使他成为马哈迪的敌人中的敌人，毫无妥协余地。

如果阿末扎希继续领导巫统，马哈迪就不会放过巫统。

内部方面，阿末扎希面对希山阵营和凯里的压力。支持希山慕丁的势力看涨，连成一气，围困了扎希；而凯里则是在舆论上频频放炮，打击扎希的公信力。

马哈迪弄倒阿末扎希，实现了第一阶段的目的，暂时会歇一歇手，不会对巫统再下重手。

而希山和凯里，也会适可而止，观察情况的发展。

至于准备退党的议员和领袖，大部份会煞车观望，一时之间不至于贸然退党。

巫统最高理事会今天（星期五）的特别会议，将宣判阿末扎希领导的结束，也打开巫统的另一篇章。