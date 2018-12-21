韩外长会晤敦马·探讨人资电子技术 韩国外交部长康京和今日率领代表团拜会首相敦马哈迪，并探讨了如何加强两国双边关系，人力资源发展及电子技术的课题。

（布城20日讯）韩国外交部长康京和今日率领代表团拜会首相敦马哈迪，并探讨了如何加强两国双边关系，人力资源发展及电子技术的课题。

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《马新社》报道，出席会议的还包括外交部长拿督赛富丁。

马哈迪也在会议后透过推特透露会议的内容。

他说：“我们讨论了如何在2020年之前继续加强马韩60年的外交关系，以及‘向东学习’政策的扩展，包括着重于人力资源发展以及电子技术的课题。”

马哈迪也分享了4张与韩国代表团合影的照片。

康京和以及韩国代表团将在马来西亚进行为期2日的官访；同时，这也是康京和在去年6月18日出任外交部长后，首次到访马来西亚。

文在寅料3月访马

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另一方面，赛富丁披露，韩国总统文在寅将于明年对我国展开国事访问。

赛富丁与康京和举行会谈时，讨论上述事项。

赛富丁说：“我们所讨论的事项包括韩国总统文在寅在2019年第一季对大马展开国事访问，可能是在3月。”

赛富丁指出，文在寅在访马期间，预料将签署数项谅解备忘录。