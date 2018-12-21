上议院无限期休会·15项法案三读通过 国会上议院主席丹斯里威尼斯瓦兰今日宣布，第14届国会第一期第二次上议院会议从今日起无限期休会。

（吉隆坡20日讯）国会上议院主席丹斯里威尼斯瓦兰今日宣布，第14届国会第一期第二次上议院会议从今日起无限期休会。

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本次上议院会议是从12月3日至12月20日，开会12天。

本次会议也通过了希盟政府自今年5月9日后执政的第一份2019年财政预算案法案，该法案是在前天（18日）三读通过。

此外，还有另15项法案也在本次会议中三读通过，包括今天刚刚通过的2018年大专与大专院校法令（修正）法案。

其他没有作任何修改即顺利三读通过的法案包括2018年财政法案、2018年所得税（修正）法案、2018年纳闽商业活动税（修正）法案、2018年关税局（修正）法案、2018年国产税（修正）法案、2018年销售税（修正）法案、2018年服务税（修正）法案、2018年道路、沟渠与建筑物（修正）法案、2018年儿童与年轻人（就业）（修正）法案、2018年陆路交通（修正）法案、私立大专（修正）法案、2018年教育机构（纪律）（修正）法案、2018年合作社学院（成立）法令（修正）法案、2018年2010年分期付款法令（修正）法案。