赛夫丁：事先晤各区部主席·协商1个月才委州主席 人民公正党总秘书拿督斯里赛夫丁指出，党主席拿督斯里安华委任各州主席所做的决定并不是一个人说了算，反之，事先已跟各区部主席进行长达1个月的协商。

（布城20日讯）人民公正党总秘书拿督斯里赛夫丁指出，党主席拿督斯里安华委任各州主席所做的决定并不是一个人说了算，反之，事先已跟各区部主席进行长达1个月的协商。

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他说，根据公正党党章，主席必须在跟区部主席进行协商后，才可委任州主席。

“那他（安华）是否已经协商？是的。跟所有区部主席？是的。由玻璃市至沙巴？是的。

“如果继续争议此事，就不好看了，如果所有人尊重这项决定，就会平息一切，以及不会挑起问题，党不需要重振计划和其他事，因为所有（条件）都已被满足。”

也是国内贸易及消费事务部长的赛夫丁今日出席商人转型计划文凭颁发暨贸消部车辆移交仪式后，对记者这么说。

槟13区部主席支持努鲁

谈到辞去公正党副主席和槟州主席职的努鲁依莎，他说，槟州13名区部主席给予努鲁依莎强大的支持，因此，安华除了努鲁依莎，没有太多的选择。

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“但如果她改变（辞职的）决定会更好，若此事没有发生，我相信如果有必要，主席（安华）将重新研究，但目前努鲁依莎心意已决，不会接受（槟州主席职），也不准备改变想法，柔州的情况也一样。”

巴西古当区国会议员哈山阿都卡林也已宣布辞去柔州主席职。

询及公正党是否接到巫统党员加入的新申请，赛夫丁说：“目前还没有。”