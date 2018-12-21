破中国网络赌博集团‧逮32中籍男女‧救2被禁锢者 据警方查悉，该集团单单在上个月（11月份），即收取了总额高达1500万令吉的赌注。

落网的中国男女被带返警局调查。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也20日讯）警方今午在沙登怡观园1间豪华洋楼，破获1个由中国人主持的网络赌博大本营，逮捕32名中国籍男女，并救出2名被困锁在房间的中国男子！

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据警方查悉，该集团单单在上个月（11月份），即收取了总额高达1500万令吉的赌注。

11月份收注总额达1500万

上述大本营位于4/1路1幢3层式洋楼，警方是今午4时10分，接获公众的情报后，展开突击行动并破获上述赌博集团。

雪州警方刑事调查主任法兹阿末高级助理总监今晚在现场说，被捕的32名嫌犯，分别为29名男性（20至46岁）及3名女性（21至52岁）；另外2名被救出的男子则约20岁，这34人大部份来自中国福建省。

法兹阿末说，警方在现场搜出16台桌面电脑及一些连接器材，此外，也有数十张中国银行的提款卡、约40台手机以及TAC密码接收器。

他说，该集团的赌客都是外国人，主要为中香台三地；警方也会调查，赌客当中有没有本地人。

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“根据现场搜获的记录显示，只是今日的收注，即有80万人民币。

法兹阿末（中）向下属了解案情。

通过微信等社媒招赌客

“该集团是通过网络社交媒体如微信，来为赌客服务。”

他说，集团被查悉在上述租赁的洋楼操作了1个月余，警方援引人口贩卖法令及公开场所赌博法令来调查此案。

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据知，由于中国法律对付非法赌博活动非常严峻，以致赌博集团把大本营设置在外国。

被禁锢者申诉

“不听话就拳头侍候”

“不听话，就拳头侍候，并以铁链锁脚囚禁在房间！”

1名来自中国湖北的男子（20岁）向记者申诉，他由于不肯为赌博集团工作，结果换来一顿拳打脚踢，更被对方以铁链锁脚，与另1名男受害者，一起被禁锢在房间内。

不听话者被禁锢殴打之余，还被铁链锁脚。

逃出洋楼领警方捉人

他说，今午他成功从洋楼逃走后，在公众协助下，向警方报案，并带领警方到来洋楼捉人。

他说，他是上月初，通过微信找工作，被告知在马来西亚有份电脑打字的职业，薪水每月有7、8000人民币，他过后在负责人安排下，11月杪乘飞机抵达我国，并被安置在上述洋楼工作。他抵达后，也联络1名同乡到来一起工作。

“当发现是进行非法赌博活动后，我要求停职回国不果，反遭看守员拳打脚踢，更被铁链锁脚禁锢在房间。

“幸亏我成功逃脱求救，否则，不知会有甚么后果！”

网络赌博集团租下豪华洋楼充作活动大本营。