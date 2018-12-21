蓝眼14区部70党员·拒苏巴拉迪任丹主席 70名来自丹州14个区部的公正党党员，不接受党主席拿督斯里安华委任的州主席拿督斯里莫哈末苏巴拉迪，因为这名人选曾经被反贪污委员会调查过。

莫哈末苏基曼（前排左一）指出，丹州许多党员不接受苏巴拉迪担任州主席。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁20日讯）70名来自丹州14个区部的公正党党员，不接受党主席拿督斯里安华委任的州主席拿督斯里莫哈末苏巴拉迪，因为这名人选曾经被反贪污委员会调查过。

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公正党日前宣布委任丹州丹那美拉区部主席莫哈末苏巴拉迪为新任州主席，取代原任州主席阿都阿兹，后者是格底里区部主席。

格底里区部副主席莫哈末苏基曼代表上述70名党员召开新闻发布会时指出，丹州许多党员不接受苏巴拉迪。

他说，不管是资深党员或基层成员，都知道苏巴拉迪在反贪会的记录，所以，他们都要求安华为丹州公正党着想，重新考虑州主席的委任决定，因为他们都拒绝贪污和舞弊。

他也认为，苏巴拉迪的委任太仓促，所以，反对者将在近期内提呈一份备忘录给公正党领导层。

“安华是一位胸襟宽阔的领导人，我们相信他会聆听来自基层的声音。我们的目的不是要找碴，而是希望党内的波浪平息。”

无论如何，苏基曼等人并没有指名取代苏巴拉迪的人选。

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较早前，苏巴拉迪回应反对的声浪时，却表明不会退缩，包括他身为丹那美拉区部主席的身份，也不会放弃。

他相信，有幕后黑手在操纵着这一切。

指前任秘书滥用文件

丹那美拉区部报案

公正党丹那美拉区部针对前任区部秘书莫哈末依斯瓦迪滥用该党文件，发出对现任区部主席莫哈末苏巴拉迪投不信任票的公函之举报案。

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该区部署理主席莫哈末哈努兹指出，区部在今年10月25日召开代表大会并委任阿占哈菲兹为秘书之后，依斯瓦迪不再是区部秘书，而且，在党内也没有任何职位。

他说，依斯瓦迪使用有公正党信头的信纸，还签了名，说要倒主席，并通过手机程式传给媒体，而依斯瓦迪是没有权利发函的。

“我们因此针对他的这些举动报警，希望警方展开调查。”