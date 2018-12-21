《水行侠》安柏赫德收死亡威胁·指控前夫家暴后被封杀 安柏赫德（Amber Heard）以《水行侠》攀上事业巅峰，不过曾是强尼戴普（Johnny Depp）前妻的她因声称被家暴后，收到死亡威胁、电影也因此被换角。

安柏赫德凭《水行侠》翻红。（图：剧照）

（美国21日讯）安柏赫德（Amber Heard）以《水行侠》饰演女主角“梅拉” 一角攀上事业巅峰，不过曾是强尼戴普（Johnny Depp）前妻的她因声称被家暴后，收到死亡威胁、电影也因此被换角。

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安柏赫德近日投书《华盛顿邮报》，称从小时候就被虐待，也了解男人无论在身体上、社会上和经济上，都拥有很大的权力，“就像很多女人一样，在大学时期遭到骚扰和性侵犯，但我保持沉默，我不期待要提起诉讼以伸张正义，甚至不觉得自己是受害者。2年前，我成为了家暴的公众代表人物，感受到了这文化对发声女性的愤怒。”甚至被告知未来没办法再演戏了，会被列入封杀名单。因此她希望社会能够保护、鼓励遭受暴力、侵犯的女性勇于发声。

据了解，2016年安柏赫德控告强尼戴普家暴，2人结束15个月的婚姻，虽然男方否认到底，演艺事业仍跌入谷底，她也受到影响。当时安柏赫德失去了一部电影的角色，担任某个全球时尚品牌代言人，已经拍了2年的广告，也硬生生被拔除，甚至有人质疑她是否还能保住梅拉公主的角色。

此外，安柏赫德也透露曾收到死亡威胁，导致每个礼拜都要换电话号码，甚至有几个月很少离开家中，一旦出门，就会被无人机相机、或是摄影师追着跑，八卦小报会抹黑她，“就好像在公众舆论下被审判，生命和生计取决于我无法控制的无数判决。”希望勇于跳出来发声的女性可以获得更多支持，大家能一起要求改变法律、制度、社会规范，纠正生活的不平衡。

安柏赫德与强尼戴普曾有一段情，之后因家暴问题撕破脸。