中国多地发限狗令·土狗秋田成了禁养犬 由于狗咬伤人、遛狗不牵绳吓到老人小孩等问题多，中国各城市陆续公布“限狗令”，山东临沂和河南都把秋田犬列入禁养犬。争议最大的是，俗称“土狗”的“中华田园犬”也被禁。

由于狗咬人、遛狗不牵绳吓到人等问题层出不穷，中国各地陆续公布“限狗令”，山东临沂和河南都把秋田犬列入禁养犬。（图：取自Pixabay图库）

（中国·北京20日讯）由于狗咬伤人、遛狗不牵绳吓到老人小孩等问题多，中国各城市陆续公布“限狗令”，山东临沂和河南都把秋田犬列入禁养犬。争议最大的是，俗称“土狗”的“中华田园犬”也被禁。

广告

中新网报道，河南省公安厅、省畜牧局、省住建厅参照世界犬业联盟公布的猛犬名单和北京、西安、广州等城市限养犬种名录，结合河南省实际情况拟定的“河南省限养区内禁养犬只名录征求意见稿”日前公布。

河南规定，在限养区内禁止饲养体高超过45公分的大型犬；秋田犬、德国牧羊犬、阿富汗猎犬、杜宾犬、斗牛犬、俄罗斯牧羊犬、美国斯塔福梗、中华田园犬、爱尔兰猎狼犬、松狮犬等50种犬种；以及具有禁养犬种血统的杂交犬。

山东省临沂市近日公布“关于公布烈性犬品种名录和大型犬标准的通告”，列入禁养名录的烈性犬共48种，包括中华田园犬、藏獒、秋田等品种及含有这48种烈性犬血统的杂交犬。

临沂认定大型犬标准为，体高（犬只直立时前足到肩部最高点的距离）超过50公分，或体长（自两耳连线终点沿背线到尾根处的距离）超过75公分。

临沂市畜牧局动物疫病预防控制中心科长孙春庆表示，48种烈性犬不是按照犬只的高矮大小判定，而是根据犬种的历史起源、形态特征、生活习性、性格特点、烈性基因等多方面因素综合评定评定。名录中的犬只或多或少存在烈性基因，以及一定攻击性。

至于争议较大的中华田园犬（土狗），孙春庆说，土狗警惕性高，领地意识强。相比拉布拉多、黄金猎犬等，土狗没有经过严格的选育，一般生命力强、适应性好，但也存在基因不稳定的缺点。可能某一只土狗很温顺，但它的后代未必一样温顺。

广告

另据新浪网报道，在河南和山东临沂之前，福建厦门公布禁养犬有28种、江苏南京30种、陕西西安34种、山东日照41种、山东济南和辽宁沈阳48种，广东深圳禁养犬名单仅27种，绝大多数地方限养的德国牧羊犬、罗威纳、杜宾、马犬都不在名单中。

（中央社．编辑：冯昭）