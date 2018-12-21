亚股满堂红 ．子母牌领跌 ．马股开低 马股随大市开跌5.54点，至1645.32点，再度跌穿1650点关口。

（图：法新社）

美国总统特朗普称不会签署支出法案，可能导致政府部门停止运作，美国司法部也指责中国进行经济间谍活动，中美关系紧张局势再升温，引发市场忧虑，美国股市20日重挫，亚洲主要区域股市21日开盘满堂红。

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马股随大市开跌5.54点，至1645.32点，再度跌穿1650点关口。

截至早上9时30分，富时隆综指数微挫0.58点，至1649.98点。

富时创业板指数升8.02点，至4199.68点；富时全股项指数跌9.78点，至11253.55点。

上升股有105只，下跌股208只，另175只平盘，成交量2亿5565万股，值9亿9954万令吉。

子母牌炼奶（DLADY,3026,主板消费产品服务组）领跌1令吉62仙或2.68%，至58令吉90仙。

大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）回吐16仙或1.96%，至8令吉02仙。

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马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）跌7仙，至9令吉23仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）和云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）齐跌6仙，分别报3令吉02仙和6令吉17仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）回升24仙或1.87%，至13令吉06仙。

毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）升1.5仙或4.29%，至36.5仙。

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顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升3仙，至5令吉39仙。