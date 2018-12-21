伦敦股市跌0.80% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于6711.93点，比前一交易日下跌54.01点，跌幅为0.80%。欧洲三大股指当天全线下跌。

（英国．伦敦21日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于6711.93点，比前一交易日下跌54.01点，跌幅为0.80%。欧洲三大股指当天全线下跌。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中公用事业类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：纸业包装公司斯墨菲卡帕集团股价上涨3.67%，联合公用事业集团股价上涨3.28%，水务公司Severn Trent股价上涨2.91%，英国国家电网公司股价上涨2.39%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨1.81%。

当天伦敦股市成份股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：邮轮公司嘉年华公司股价下跌10.83%，苏格兰按揭投资信托股价下跌3.86%，矿业公司安托法加斯塔股价下跌3.69%，软件公司Micro Focus International股价下跌3.59%，嘉能可股价下跌3.29%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4692.46点，比前一交易日下跌84.99点，跌幅为1.78%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10611.10点，比前一交易日下跌155.11点，跌幅为1.44%。（新华社）