陈志远有大动作．成功集团成功置地引购兴 成功集团（BJCORP）执行主席丹斯里陈志远宣布集团及其余5家上市公司明年将有大动作，激励市场购兴，推动集团及成功置地（BJLAND）两家公司价量齐扬。

（吉隆坡20日讯）成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）执行主席丹斯里陈志远宣布集团及其余5家上市公司明年将有大动作，激励市场购兴，推动集团及成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）两家公司价量齐扬。

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成功集团及成功置地周四在大市低迷中逆流而上，惟另外其余4家上市公司则反应不大，交投保持谨慎及淡静。

成功集团最受注目，在交投炽热中一度扬升1.5仙或5.45%，至29仙。收市时仍起0.5仙，至28仙，总共有3518万8400股易手。

市场对考虑除牌的成功置地兴趣较为浓厚，股价在高成交量的支撑下一度涨升6.5仙或36.11%，至24.5仙全天最高峰，较后涨势收敛，惟全天仍起3仙，至21仙，成交量放大至1215万3400股。

陈志远声称被低估及考虑私有化的的7-11控股（SEM,5250,主板消费产品服务组），表现平平，全天微起1仙，报1令吉28仙，成交量仅为179万2000股，显示市场仍然对它的兴趣不大。

考虑注入新资产的PN17公司成功媒体（BJMEDIA,6025,主板电讯媒体组）则是无人问津，全天没有交易。

市场较为喜爱的成功集团股——成功多多（BJTOTO，1562，主板消费产品服务组）及成功食品（BJFOOD,5196,主板消费产品服务组），全天交投淡静无太大起落，收市时各起2仙及1仙，分别以2令吉15仙及1令吉32仙挂收。

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成功相关公司：不知情

成功集团，成功置地和7-11控股20日针对新闻发文告表示，他们对陈志远宣布的计划完全不知情。