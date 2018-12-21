利空夹击．明讯重挫22仙 市场传出明讯（MAXIS）承诺将为更多砂州子民提供可负担高速光纤宽频服务，市场作出负面反应，使其股价一度重挫27仙或4.93%，至5令吉20仙低水平。

（吉隆坡20日讯）市场传出明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）承诺将为更多砂州子民提供可负担高速光纤宽频服务，市场作出负面反应，使其股价一度重挫27仙或4.93%，至5令吉20仙低水平。

广告

市场人士认为，马股电讯业面对多项利空而走势疲弱，特别是市场竞争激烈，大马电讯市场已达饱和点，前景欠缺利好刺激支持，使一些投资者及投资机构趁机减持，料是近期股价走低个中主因。

近期新政府要求电讯公司以更低价格，提供更好服务，从而削减它们的赚幅，如今听到要到砂州扩展业务，可能进一步削减其赚幅和成本增加，料是它股价大跌的元凶。

周四收市时，明讯股价跌22仙，至5令吉25仙，成交量放大至254万9200股。

分析员指出，由于整体电讯业的成长空间有限，最近业绩表现显示赚幅受到影响，短期内缺乏刺激成长的催化因素，加上一些大型投资机构如雇员公积金局减持明讯股份，料也是其股跌走软个中主因。