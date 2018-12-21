ofo现金流问题严重．戴威：想过申请破产 《金融时报》报道，阿里巴巴支持的共享脚车服务公司ofo的创始人表示，该公司存在“严重”的现金流问题，曾考虑过申请破产。

（中国．上海21日讯）《金融时报》报道，阿里巴巴支持的共享脚车服务公司ofo的创始人表示，该公司存在“严重”的现金流问题，曾考虑过申请破产。

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过去2年，包括ofo及其主要竞争对手摩拜（Mobike）在内的无桩共享脚车公司，在中国和海外市场投放了逾2000万辆脚车。

营运无桩小黄车的ofo，自2014年成立以来已融资超过22亿美元（约92亿令吉），代表了通过融资和烧钱实现快速增长的中国创业模式。

一位业内人士今年早些时候估计，ofo的竞争对手摩拜每月烧钱数目为5000万美元，ofo大概为2500万美元（约1亿零500万令吉）。

ofo创始人戴威周三在致员工的一封信中表示，该公司背负沉重的现金流压力。

“我无数次想过……甚至是解散公司、申请破产，公司今年一整年都背负巨大的现金流压力。退还用户押金、支付供应商的欠款、维持公司的营运，1块钱要掰成3块钱花。”

数以百万计的中国ofo用户已申请退还他们人民币99元（约60令吉）的押金，该公司正试图以线上方式处理退押金事宜。周三，当《金融时报》一名记者申请退押金时，线上排队用户已超过1000万。

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戴威将公司财务状况归咎于“从去年底到今年初没能够对外部环境的变化做出正确的判断”。

市场研究公司艾瑞谘询（iResearch）分析师鲍君说：“整个共享脚车行业已经走弱。经济各领域的投资者都更为谨慎了。”

送餐服务巨头美团今年4月收购了摩拜，对摩拜的企业价值估值为约37亿美元。另一家共享脚车竞争对手小蓝（Bluegogo）今年1月被共享汽车公司滴滴出行以未披露的价格收购，走出破产边缘。据报道，滴滴在8月曾洽购ofo。

不过，谘询公司龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）的崔尔南指出，ofo目前很难找到一家公司来拯救它。

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“它的股权结构很复杂，他们的投资者包括阿里巴巴和滴滴，滴滴则是阿里巴巴的竞争对手腾讯投资的……所以没有人特别支持他们。”

ofo今年3月进行的8亿6600万美元融资轮由阿里巴巴主投，且阿里巴巴此前曾领投过ofo的多次融资。滴滴也曾多次向ofo注资，并参与了去年7亿美元的融资轮。

ofo也面临来自供应商的压力。今年9月，一家脚车制造商起诉这家初创企业，要求该公司支付1000万美元未付货款。此前，由于据称的未偿还债务纠纷，一家脚车车锁制造商曾威胁要将300万辆脚车的车锁“锁死”。

ofo后来表示，争议已经解决。

海外市场方面，ofo削减了英国业务规模，从大多数城市撤出，并解雇大批员工。

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