女童被医生宣判死期·脑瘤3月后奇迹消失 一名11岁女童今年夏天确诊罹患恶性脑瘤，被医生宣判“死期”，但令人惊讶是，脑瘤在数月后，竟奇迹般地消失。

（图取自：Roxli's Rox Star Benefit脸书）

（美国21日讯）一名11岁女童今年夏天确诊罹患恶性脑瘤，被医生宣判“死期”，但令人惊讶是，脑瘤在数月后，竟奇迹般地消失。

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据英国《太阳报》报道，来自德萨斯州的女童罗斯莉（Roxli Doss）在今年6月因一直持续头痛并感到疲倦。女童接受医院检查结果显示，她患上罕见弥漫性脑桥内在神经胶质瘤（简称DIPG）。

由于此病的死亡率极高，一般患者在确诊后仅剩下9个月寿命，有些人生存时间甚至不足以接受治疗。尽管康复的可能性极低，但医院依旧安排她接受1周6天放射治疗，以缓和恶化程度，将患者的生命延长多三个月。

在接受治疗的3个月后，令医生感到吃惊的是，脑瘤竟然在无手术的情况下神秘消失。

主治医生事后表示，“看到罗斯莉的磁力共振扫描时，我难以置信，因为机器竟然侦测不到脑瘤的存在，这真的很不寻常。”

罗斯莉的家人得知消息后，非常高兴，并认为是上帝治好了女儿。

针对肿瘤可能消失的原因，其实也有科学的解释。

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巴斯大学的莫纳赫马迪博士（Momna Hejmadi）就说，肿瘤是有可能被免疫系统自行消灭。他引用日本1988年一份病例报告，显示一名患有肾癌的男病患，在手术切除了部分肿瘤后，其余部分的肿瘤就逐渐消失。

另外，部分不足18个月大的婴儿，若在患有脑肿瘤的情况下，可以在没有接受治疗下，透过体内的细胞受体刺激肿瘤细胞自我毁灭，进而康复。

不过，由于罗斯莉所患上的癌症具有非常强的攻击性，情况比较特殊，所以现在的她还是需要持续接受治疗，以确保新的癌细胞不会生长。

逐渐康复的罗斯莉已回归正常生活，不仅回到校园上课，也重拾她热爱的骑马活动 。