圣诞嘉年华第3弹！ 买V11系列‧Vivo限量版耳机立马送你 继第一和第二弹，Vivo圣诞嘉年华第三弹送礼活动来了！从12月13日起，凡购买Vivo V11系列手机，就可免费获得vivo耳机。

继第一和第二弹，Vivo圣诞嘉年华第三弹送礼活动来了！

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从12月13日起，凡购买Vivo V11系列手机，就可免费获得vivo耳机。

AI智慧功能瞬变摄影

Vivo V11和V11i是Vivo在马来西亚发布的最新手机，而且均搭配了美人尖全面屏，带来更好显示效果，色彩也更艳丽。

这两款手机还具有AI智慧拍照功能，意思是只要有机在手，就可轻松成为摄影师！

搭配了Super AMOLED顶级屏幕的V11，具有屏幕指纹解锁技术，让你可以触碰屏幕就轻松解锁手机，解锁更快、更高效。

在处理器及手机运存方面，V11搭配了骁龙660AIE处理器和6GB RAM，而V11i是搭配了MediaTek P60和4GB RAM，两款手机的内存都是128GB ROM。

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V11与V11i共有两款颜色供消费者进行挑选，即星空色（黑蓝渐变色）和星云色（蓝紫渐变色），V11i还配有限量版的梦幻粉。

Vivo V11现售1699令吉，而Vivo V11i售价为1099令吉。

Y91i好看又好用

如果你是选择Vivo Y91i，就可免费获赠Vivo扬声器！

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Y91i搭载了一块全新6.22英寸“Halo”全面屏，额头尺寸巧妙缩小，屏占比高达88.6%，进一步突破视觉边界。

不仅如此，Vivo还为这块屏幕设计了更便捷的手势操作和更贴心的交互方式，让Y91i好看又好用。

Y91i搭配了4030mAh超大电池，配合独家的智能电量优化系统，续航更持久，足以让你忘记电量烦恼，出行更安心。

在解锁手机方面，Y91i配置了指纹传感器，解锁更迅速，结合面部识别，带来全方位的快捷解锁体验。

年轻人爱用Vivo

作为全球智能手机品牌，Vivo致力于利用领先科技为年轻人提供科技时尚的产品和服务，而且现在拥有超过2亿用户，是全球年轻人喜爱的品牌之一。

全马Vivo专卖店、授权经销商和合作商家都在热烈进行这项促销活动。

此外，电子商城平台Lazada、Shopee、11street、Lmall及Vivo官方线上商城Vivo Store也有参与。

更多详情，请浏览Vivo Malaysia的官网、官方Facebook、Instagram、Twitter 和Youtube。