电子付费还是购买固本？芙泊车收费制不统一 同在芙蓉，却有不同的泊车收费制度，让民众都感到混淆，更有不少民众因此而错过缴付泊车费，而被开出“罚单”！

芙蓉市议会明年征收泊车费的地方新增两个地区，分别是奥克兰商业和芙蓉新城靠近AEON购物商场地带。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉20日讯）同在芙蓉，却有不同的泊车收费制度，让民众都感到混淆，更有不少民众因此而错过缴付泊车费，而被开出“罚单”！

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据悉，芙蓉市议会从2019年1月2日起，在芙蓉市区及芙蓉新城一些地区采用新泊车收费模式，即民众可通过智能手机电子付费，或购买泊车固本来缴付泊车费。

可是，新那旺广场和金马扬商业区，却改用泊车充值卡及电子化缴费；至于罗白千禧广场则仍采用泊车角子机。

盼落实前明确交代操作

换言之，芙蓉范围在不同地区，拥有不同的泊车收费模式，让一些市民坦言，仅仅一个芙蓉区，就有不同的收费方式，让人感到有些混乱，而且大家对于使用智能手机电子付费毫无头绪，因此希望市议会在落实前，能给予明确交代操作方式。

《花城》社区报记者走访不同地区访问，一些受访者认为，与其不同地区不同收费模式，不如市议会统一两种收费模式，即分别采用电子化付费及采用泊车固本制，就让民众二选一使用。

受访者也直言，若市议会决定推行电子化泊车收费系统，必须确保系统完善，否则只会增添车主的麻烦。

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扎扎里：明年可电子付费或固本



芙蓉市议会主席拿督扎扎里20日发文告宣布，从明年1月2日起，市议会将采用新收费模式，即民众可通过智能手机下载“Jom Parking”应用程式，或购买泊车固本。

他指出，市议会是通过公开投票，委任了Oval Success有限公司承包新收费模式，民众在下载“JomParking”应用程式，输入基本资料登记后，便可使用。此外，民众也可前往指定代理或到市议会泊车收费亭购买泊车固本。

新那旺广场率先实行

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他说，以新模式征收泊车费的地方，有芙蓉市区、亚沙路、端姑安塔路、札亚巴路、颜淡路、拿督黄益堂路、Betaria商业区、世纪花园及Zamrud路；其中奥克兰商业和芙蓉新城（靠近AEON购物商场地带）是新增收费的地区。

据了解，金马扬商业区、新那旺广场和罗白千禧广场共1400个停车位，是由Datmel Technology有限公司负责。

不过，新那旺广场已率先于9月实行了电子化泊车收费模式；金马扬商业区则从明年1月2日才起跑；至于罗白千禧广场则仍采用角子机。



虽然角子机注明能投银币或选用泊车充值卡，但泊车充值卡尚未被广泛使用。（图：星洲日报）

市议员建议市会列泊车细则

市议会20日在月常会议上针对有关事项展开讨论，现场市议员也针对接获的投诉反映，不少市民被两个系统混淆，市民还要持多张卡，也不了解泊车系统的操作。

对此，市议员建议市议会列出一份细则，也让市民清楚了解两个系统将分别在哪里落实，避免再有市民混淆，也在各别的泊车范围设置牌子，区分收费系统。

此外，由Oval Success公司承包的Jom Parking，将与市议会签署10年合约，有的市议员认为，合作期限过长，应缩短至5年左右，因为10年的时间，科技或许会有巨大的改变。

承包商总经理依祖丁指出，这项系统生效后，预计每月支付市议会逾17万1000令吉，目前，手机应用程式已有8000名来自芙蓉的用户，将来执法员只需使用手机扫描车辆，就能检查车主是否有付费。

有10收费亭 料再增10个

他说，此系统收费保持原状，每小时60仙，需付费的时段为周一至周五早上8时至下午5时，周末及公共假期除外，此外，芙蓉公市普通日维持以上收费时段，周末和公共假期则是早上8时至中午12时。

他补充，目前有10个收费亭，其中7个在市区、2个在奥克兰、一个在芙蓉新城，预计再增加10个收费亭方便民众，目前仍在申请中。



图为有时车主在发现角子机失灵，而在车镜贴上“角子机坏了”字条，结果维修员在维修角子机时，会把车主的字条丢掉，让市议会执法人员误以为车主故意不喂角子机而开罚单。（图：星洲日报）

市民的话

中医师韩伟达：新系统须完善



我的店位于罗白千禧广场，目前泊车收费是采用角子机，虽然角子机有注明可以用银币或泊车充值卡，但泊车充值卡非常少人用；若未来市议会在这里采用电子付费模式，我无任欢迎，最重要是收费系统必须完善，否则若系统不完善增添麻烦，我相信商家或市民会宁愿想继续使用角子机付费。

玩具城堡东主张汉辉：应采电子固本方便老少



其实市议会应该统一泊车收费模式，可能可以采用2种收费方式，即电子化付费及泊车固本制，那么多数年轻人都会选用电子化付费，至于不擅长使用智能手机的长辈则可选用泊车固本制。

眼镜店老板陈思勇：应统一收费制



罗白千禧广场也算是芙蓉市区，但却与其他地区的泊车收费方式不一样，我觉得市议会应该统一泊车收费制，如此能减少车主麻烦，也不会让人感到混淆。

而且，罗白千禧广场目前使用角子机其实存有不少问题，有时车主在发现角子机失灵而在车镜贴上“角子机坏了”字条，结果维修员前来维修角子机时，会把车主的字条丢掉，让市议会执法人员误以为车主故意不喂角子机而开罚单，我也曾就此事与维修员争执过。

仁和药行老板娘伍丽青：电子付费长者“头疼”



目前市议会是以人手方式抄写泊车费，我通常会收集一周的泊车收据后，再到附近的市议会收费亭缴付，但明年开始，市议会将采用新收费方式，我至今还不清楚新收费模式是如何操作，我相信年轻人或许能掌握电子化付费，但对于长辈而言可能会感到困难。

厨具店老板吕基源：新收费制最重要完善



我相信新的收费模式在明年起跑的初期，会有不少车主在不了解的情况下，而感到不适应，但相信只要大家适应了，便不会是问题；对于年轻人而言，电子付费可能不成问题，但对于长年者则可能会选择泊车固本制，最重要新收费模式的系统完善，否则也是徒然，甚至会给车主带来麻烦。