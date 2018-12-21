与张智霖出席阿娇婚宴寻找新婚喜悦·袁咏仪长发回春28年如港姐时期 Twins成员锺欣潼（阿娇）昨日举行盛大婚宴，娱乐圈好友纷纷出席。其中张智霖和袁咏仪也出席献上祝福。不过让人注目的是，袁咏仪这次留着久违的长发，冻龄外型宛若28年前港姐选美冠军的模样，惊艳一票网民。

张智霖和袁咏仪昨晚出席阿娇婚礼。（图：香港明报）

（香港21日讯）Twins成员锺欣潼（阿娇）昨日举行盛大婚宴，娱乐圈好友纷纷出席。其中张智霖和袁咏仪也出席献上祝福。不过让人注目的是，袁咏仪这次留着久违的长发，冻龄外型宛若28年前港姐选美冠军的模样，惊艳一票网民。

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袁咏仪向来以短发造型示人，在其代表作《新不了情》丶《金枝玉叶》皆是短发照型，最近她难得留起长发现身阿娇婚宴，身穿西装套装，袖子丶裤子皆有小开衩，再以蕾丝点缀，脸蛋白皙搭配艳红唇色，女人味十足。

网民看後纷纷大赞：“这个造型真的只在很多年前刚选上港姐的时候看到过。”还有人挖出袁咏仪早期造型比对，“真的是经得起时间洗礼的美”丶“现在的长发也好看，果然是看脸不是看发型。”

至於结婚多年的张智霖和袁咏仪在受访时笑言，这次是来（出席婚礼）学习，想从中寻回新婚的喜悦，因为这些场合会有好多甜蜜说话，都是大家好久没再讲的，靓靓更投诉老公很少讲，张智霖闻言也说想投诉。